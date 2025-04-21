Путин подписал закон о повышении безопасности зрелищных мероприятий

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение обеспечения безопасности зрелищных мероприятий. Документ опубликован 21 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки вносятся в закон «Основы законодательства РФ о культуре». Согласно принятым изменениям, он дополняется статьей, которая устанавливает особенности обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при организации и проведении зрелищных мероприятий. Уточняется, что эти правила будут установлены кабмином РФ.

Согласно принятому закону, зрелищные мероприятия должны проводиться в локациях, отвечающих требованиям безопасности и антитеррористической защищенности. Также вводится запрет на проведение подобных мероприятий на несоответствующих требованиям объектах.

Также организаторы мероприятия теперь обязаны уведомлять органы власти и субъекта РФ о тематике события, времени и месте проведения, собственнике объекта и планируемом количестве посетителей. Эта информация должна быть представлена не позднее чем за 10 дней до начала мероприятия.

Уточняется, что закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

15 апреля в адрес кабмина было внесено предложение об обязательстве организаторов массовых мероприятий страховать ответственность за причинение вреда жизни и здоровью зрителей. Уточняется, что в цене билета нужно будет указывать стоимость такой страховки.