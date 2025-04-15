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Организаторов концертов и матчей обяжут страховать зрителей

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Правительство оценит, насколько рационально будет обязать организаторов массовых мероприятий страховать ответственность за причинение вреда жизни и здоровью зрителей. Причем в цене билета нужно будет указать стоимость такой страховки.

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Соответствующее предложение в адрес кабмина подготовлено после последнего заседания президиума Совета законодателей. В нем состоят председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также их заместители и главы областных парламентов. С документом ознакомились «Известия».

Вопрос страховки зрителей в РФ поднимают не первый раз, но он все еще актуален, заметил «Известиям» председатель Союза потребителей РФ Алексей Котов. Например, подобные инициативы выдвигали после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», а также после трагических событий в «Крокус Сити Холл», напомнил он.

«В случае предложения, которое обсуждают сейчас, важно новое условие: стоимость страховки должна быть указана на билете. В этом случае манипуляций будет меньше: появится механизм, который будет мотивировать организаторов уделять безопасности людей больше внимания», — сказал эксперт.

Обязательное страхование ответственности — это не просто возможность компенсации, это усиление рыночного контроля за безопасностью услуг, поддержал коллегу глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

«Вовлеченные страховые компании будут заинтересованы в минимизации рисков, потенциальных выплат, и станут дополнительно контролировать выполнение организаторами массовых мероприятий всех требований безопасности», — пояснил он.

Эксперт также напомнил, что такое страхование уже распространено в зарубежных странах: в Северной Америке, Западной Европе, Австралии.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Гастрольный трафик: устроителей мероприятий могут обязать страховать зрителей

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