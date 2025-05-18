Такая история: какие игры проработаны не хуже Kingdom Come

Когда Warhorse Studios в 2018-м выпустила первую часть Kingdom Come: Deliverance, это стало глотком свежего воздуха для игрового рынка, перенасыщенного фэнтезийными РПГ. Вышедшая в этом году вторая часть продолжила придерживаться исторической достоверности и аккуратной работы с источниками. Прокачка навыков, реалистичные бои и оружие — такого уровня соответствия с материалами удавалось достичь немногим. Тем не менее есть несколько достойных игр, создатели которых изучили научные труды не хуже, чем разработчики Deliverance II. Подробности — в материале «Известий».

Как было

Фото: Warhorse Studios

Карта и сюжетный контент Kingdom Come: Deliverance II в два раза больше, чем в первой части игры, и предлагают пользователям не только новые земли Чешского королевства, но и более глубокую интеграцию исторических событий. Среди них — гражданская война между Вацлавом IV и Сигизмундом Люксембургским, которая считается одним из самых нестабильных периодов за всё время существования Центральной Европы.

Студия снова консультировалась с историками, воссоздав замки, деревни и костюмы по сохранившимся чертежам и археологическим данным. Даже диалоги и бытовая речь были адаптированы по летописям и литературным источникам XV века. Геймплей — максимально аутентичные реалии Средневековья: чтобы жить, нужно как минимум есть и мыться.

Red Dead Redemption

Разработчик: Rockstar Studios

Когда вышла: 2018 год

На чем играть: PC, PlayStation 4, Xbox One, Stadia

Фото: Rockstar Games

Разработчики Rockstar Games создали настоящую оду Дикому Западу, которая стала одной из самых исторически выверенных экшен-игр. Действие разворачивается в критически важной для американской истории вехе. Фронтир, граница освоенных территорий, уже исчез, идут активная индустриализация, строительство железных дорог, появляется телеграф. Бывшие вольные земли превращаются в штаты, а ковбои, охотники и преступники становятся изгоями.

Главные герои серии — фигуры переходной эпохи, противопоставленные наступающему упорядоченному государству, закону и капиталу. Rockstar потратили более восьми лет на разработку второй части, привлекая консультантов по истории Запада, оружию, быту и языку конца XIX века, а также ученых и этнографов индейских народов, архивные материалы, фотохроники, записи судебных процессов и газетных вырезок. Даже структура железных дорог, погодные условия и расположение флоры в играх соответствуют географии Великих равнин, Аппалачей и юга США того времени.

Crusader Kings

Разработчик: Paradox Development Studio

Когда вышла: 2004–2020 годы

На чем играть: PC

Фото: Paradox Development Studio

Серия Crusader Kings охватывает всё Средневековье, а самый ранний период, с которого можно начать игру, — эпоха викингов. Это одна из лучших исторических стратегий , которая дает возможность стать родоначальником династии, править, заключать союзы и развязывать войны с реальными историческими фигурами.

Medieval Dynasty

Разработчик: Render Cube

Когда вышла: 2020 год

На чем играть: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X/S, Xbox Cloud

Фото: Render Cube

Medieval Dynasty можно считать гибридом сразу нескольких жанров — выживание, РПГ, градостроительный симулятор и симулятор жизни. Игра переносит пользователя в Европу раннего Средневековья , где главный герой, обычный крестьянин по имени Расимир, сбегает от войны и пытается начать всё с нуля. Бои здесь не на первом плане: в фокусе быт, сезонные циклы и борьба за место под солнцем. Цель игрока — создать собственную династию.

God of War

Разработчик: Santa Monica Studio

Когда вышла: 2018 год

На чем играть: PC, PlayStation 4

Фото: SIE Santa Monica Studio

Серия God of War славится эффектными боями, трагическими героями и кинематографичным размахом. В отличие от Kingdom Come: Deliverance она делает ставку не на историю, а на фольклор. Начиная с 2018 года разработчики перестроили фундамент игрового мира, сделав мифологию не просто фоном, а центральным инструментом повествования и геймдизайна. После завершения греческой арки во главе серии встала скандинавская культура.

Креативный директор Кори Барлог заявил, что искал фольклорный материал, который был бы не столь растиражирован в массах, как эллинический, имел богатую моральную глубину, подходил для истории отцовства и внутреннего искупления. Скандинавская мифология с Рагнареком и сложными отношениями между богами подошла идеально.

Mount & Blade II: Bannerlord

Разработчик: TaleWorlds Entertainment

Когда вышла: 2022 год

На чем играть: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X/S

Фото: TaleWorlds Entertainment

Mount & Blade нельзя назвать фэнтезийной, но действие серии разворачивается на вымышленном континенте Калрадия. Студия не воссоздавала конкретные битвы или страны, а разработала модель мира, опираясь на реальные структуры, армии, архитектуру и политические механизмы VI–XI веков.

Разработчики вдохновлялись поздней античностью и ранним Средневековьем, эпохой формирования варварских королевств и латино-германских смешанных обществ, кочевыми культурами Евразии, скандинавской, византийской и арабской цивилизациями.

Pentiment

Разработчик: Obsidian Entertainment

Когда вышла: 2022 год

На чем играть: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Фото: Obsidian Entertainment

Pentiment рассказывает историю Андреаса Малера, художника-гравера из Нюрнберга, работающего в монастырской скриптории в вымышленном баварском городке Тассинг в начале XVI века. Герой оказывается втянут в расследование убийства, проходя через религиозные конфликты, социальные потрясения и тайны прошлого.