Такая история: какие игры проработаны не хуже Kingdom Come

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Мерц исключил возможность отправки военных ФРГ на Украину
Мир
В сербской Нише по инициативе Вучича прошел митинг
Происшествия
В Дагестане при падении автомобиля с обрыва погиб водитель
Спорт
ФК «Балтика» стал победителем Первой лиги впервые за 30 лет
Мир
Die Welt рассказала о требовании НАТО увеличить численность военных ФРГ
Армия
Боец ВС РФ рассказал о рукопашной схватке с боевиком ВСУ в Александрополе в ДНР
Мир
Медведев предупредил о последствиях срыва мирных переговоров по Украине
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Подмосковье
Общество
Путин поручил ввести налоговый вычет за регулярную диспансеризацию и сдачу ГТО
Общество
Росавиация признала жесткую посадку вертолета R66 в Подмосковье аварией
Общество
Путин поручил разработать меры по введению запрета на пластик на Байкале
Происшествия
Баржа столкнулась с опорой Императорского моста на Волге в Ульяновске
Мир
Трамп раскритиковал Walmart за повышение цен
Мир
Рубио опроверг становление Ватикана посредником в урегулировании на Украине
Спорт
Фигуристы Степанова и Букин попросили президента МОК объяснить их недопуск к ОИ
Мир
В Финляндии при столкновении двух вертолетов погибли пять человек
Мир
Полиция Лондона арестовала второго подозреваемого в поджогах домов Стармера

Такая история: какие игры проработаны не хуже Kingdom Come

Возвращение на Дикий Запад, в Древнюю Грецию и Средневековье
Фото: Warhorse Studios
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Когда Warhorse Studios в 2018-м выпустила первую часть Kingdom Come: Deliverance, это стало глотком свежего воздуха для игрового рынка, перенасыщенного фэнтезийными РПГ. Вышедшая в этом году вторая часть продолжила придерживаться исторической достоверности и аккуратной работы с источниками. Прокачка навыков, реалистичные бои и оружие — такого уровня соответствия с материалами удавалось достичь немногим. Тем не менее есть несколько достойных игр, создатели которых изучили научные труды не хуже, чем разработчики Deliverance II. Подробности — в материале «Известий».

Как было

Kingdom Come: Deliverance II
Фото: Warhorse Studios

Карта и сюжетный контент Kingdom Come: Deliverance II в два раза больше, чем в первой части игры, и предлагают пользователям не только новые земли Чешского королевства, но и более глубокую интеграцию исторических событий. Среди них — гражданская война между Вацлавом IV и Сигизмундом Люксембургским, которая считается одним из самых нестабильных периодов за всё время существования Центральной Европы.

Студия снова консультировалась с историками, воссоздав замки, деревни и костюмы по сохранившимся чертежам и археологическим данным. Даже диалоги и бытовая речь были адаптированы по летописям и литературным источникам XV века. Геймплей — максимально аутентичные реалии Средневековья: чтобы жить, нужно как минимум есть и мыться.

Бьем с любовью: в Россию привезли Fatal Fury: City of the Wolves
Спустя четверть века вышло продолжение культовой серии файтингов

Red Dead Redemption

Разработчик: Rockstar Studios

Когда вышла: 2018 год

На чем играть: PC, PlayStation 4, Xbox One, Stadia

Red Dead Redemption II
Фото: Rockstar Games

Разработчики Rockstar Games создали настоящую оду Дикому Западу, которая стала одной из самых исторически выверенных экшен-игр. Действие разворачивается в критически важной для американской истории вехе. Фронтир, граница освоенных территорий, уже исчез, идут активная индустриализация, строительство железных дорог, появляется телеграф. Бывшие вольные земли превращаются в штаты, а ковбои, охотники и преступники становятся изгоями.

Главные герои серии — фигуры переходной эпохи, противопоставленные наступающему упорядоченному государству, закону и капиталу. Rockstar потратили более восьми лет на разработку второй части, привлекая консультантов по истории Запада, оружию, быту и языку конца XIX века, а также ученых и этнографов индейских народов, архивные материалы, фотохроники, записи судебных процессов и газетных вырезок. Даже структура железных дорог, погодные условия и расположение флоры в играх соответствуют географии Великих равнин, Аппалачей и юга США того времени.

Crusader Kings

Разработчик: Paradox Development Studio

Когда вышла: 2004–2020 годы

На чем играть: PC

Crusader Kings III
Фото: Paradox Development Studio

Серия Crusader Kings охватывает всё Средневековье, а самый ранний период, с которого можно начать игру, — эпоха викингов. Это одна из лучших исторических стратегий, которая дает возможность стать родоначальником династии, править, заключать союзы и развязывать войны с реальными историческими фигурами.

Medieval Dynasty

Разработчик: Render Cube

Когда вышла: 2020 год

На чем играть: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X/S, Xbox Cloud

Medieval Dynasty
Фото: Render Cube

Medieval Dynasty можно считать гибридом сразу нескольких жанров — выживание, РПГ, градостроительный симулятор и симулятор жизни. Игра переносит пользователя в Европу раннего Средневековья, где главный герой, обычный крестьянин по имени Расимир, сбегает от войны и пытается начать всё с нуля. Бои здесь не на первом плане: в фокусе быт, сезонные циклы и борьба за место под солнцем. Цель игрока — создать собственную династию.

God of War

Разработчик: Santa Monica Studio

Когда вышла: 2018 год

На чем играть: PC, PlayStation 4

God of War
Фото: SIE Santa Monica Studio

Серия God of War славится эффектными боями, трагическими героями и кинематографичным размахом. В отличие от Kingdom Come: Deliverance она делает ставку не на историю, а на фольклор. Начиная с 2018 года разработчики перестроили фундамент игрового мира, сделав мифологию не просто фоном, а центральным инструментом повествования и геймдизайна. После завершения греческой арки во главе серии встала скандинавская культура.

Что ни снаряд, то танк: Panzer Strike расскажет о самых ярких эпизодах Второй мировой
Новая игра создается энтузиастами из Москвы уже около 10 лет

Креативный директор Кори Барлог заявил, что искал фольклорный материал, который был бы не столь растиражирован в массах, как эллинический, имел богатую моральную глубину, подходил для истории отцовства и внутреннего искупления. Скандинавская мифология с Рагнареком и сложными отношениями между богами подошла идеально.

Mount & Blade II: Bannerlord

Разработчик: TaleWorlds Entertainment

Когда вышла: 2022 год

На чем играть: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X/S

Mount & Blade II: Bannerlord
Фото: TaleWorlds Entertainment

Mount & Blade нельзя назвать фэнтезийной, но действие серии разворачивается на вымышленном континенте Калрадия. Студия не воссоздавала конкретные битвы или страны, а разработала модель мира, опираясь на реальные структуры, армии, архитектуру и политические механизмы VI–XI веков.

Разработчики вдохновлялись поздней античностью и ранним Средневековьем, эпохой формирования варварских королевств и латино-германских смешанных обществ, кочевыми культурами Евразии, скандинавской, византийской и арабской цивилизациями.

Pentiment

Разработчик: Obsidian Entertainment

Когда вышла: 2022 год

На чем играть: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Pentiment
Фото: Obsidian Entertainment

Pentiment рассказывает историю Андреаса Малера, художника-гравера из Нюрнберга, работающего в монастырской скриптории в вымышленном баварском городке Тассинг в начале XVI века. Герой оказывается втянут в расследование убийства, проходя через религиозные конфликты, социальные потрясения и тайны прошлого.

Руководитель проекта Джош Сойер, фанат истории и лингвистики, консультировался со специалистами по Реформации, художниками по гравюре и архивистами. Игра стилизована под средневековые манускрипты, миниатюры и ксилографии, использует реальный немецкий, латинский и церковнославянский лексикон.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир