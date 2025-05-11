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Что ни снаряд, то танк: Panzer Strike расскажет о самых ярких эпизодах Второй мировой

Новая игра создается энтузиастами из Москвы уже около 10 лет
Фото: ISAK Team
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Российский программист из Москвы на протяжении 10 лет создает историческую компьютерную игру Panzer Strike. По жанру это стратегия в реальном времени, ее выпуск планируется в конце 2025 года. «Известия» сыграли в Panzer Strike первыми и смогли убедиться в том, как бережно переносится история Великой Отечественной войны в цифровой формат.

Особенности игрового процесса

Московский программист уже 10 лет работает над собственным «движком» для компьютерных игр. В 2022 году он принял решение сделать авторскую игру с помощью этой технологии — стратегию в реальном времени о событиях Великой Отечественной. Для этого была зарегистрирована компания ISAK Team. Как гласит краткий синопсис Panzer Strike: «Командуйте войсками, разрабатывайте стратегии и побеждайте в битвах Второй мировой войны. Огромные карты, тысячи юнитов, большие дистанции стрельбы и никакого строительства».

Скриншот из игры Panzer Strike

Скриншот из игры Panzer Strike

Фото: ISAK Team

В настоящий момент Panzer Strike предлагает более 40 образцов военной техники, разнообразие стратегических и тактических приемов, а также возможность сыграть за СССР и Германию — по 10 миссий за каждую из сторон. В демонстрационной версии среди играбельных фракций был только Советский Союз, который для ISAK Team в безусловном приоритете, так как игра направлена по большей части на русскоговорящую аудиторию.

Мы стараемся сделать игру интересной, иногда это идет в ущерб реалистичности. Там, где можно, следуем по-максимуму: технику делаем по чертежам, при настройке параметров юнитов стараемся отражать в них реальные ТТХ, очень трепетно относимся к окружению, изучаем фотографии, карты. В интернете нашли эксперта, он дал нам ценные советы по архитектуре Восточной Пруссии и в целом по быту того времени, — отметил разработчик.

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Уже известно, что в Panzer Strike будут нелинейные миссии, тщательно проработанная система урона и бронирования, а также возможность играть как в одиночку против ИИ, так и в многопользовательских сражениях против других оппонентов.

— Игра создана на собственном движке. Кодовая база проекта сейчас большее 300 тыс. строк, но это даже не самый важный критерий. Работа над движком ведется 10 лет.

Скриншот из игры Panzer Strike

Скриншот из игры Panzer Strike

Фото: ISAK Team

Как признался автор, с недавних пор команда расширилась до 10 человек с разной степенью нагрузки, которые работают по наличию свободного времени и задач. При этом только два человека заняты на постоянной основе: руководитель проекта, он же главный программист, и гейм-дизайнер, а также арт-директор. При этом проект сохранил статус авторского и независимого.

В Panzer Strike мы покрываем временной диапазон от начала войны и до конца. Мы не стремимся к исторической реконструкции, поэтому миссии будут представлять скорее собирательный образ. Они будут вписаны в известные сражения с точки зрения контекста, но не с точки зрения реальной географии. Нам хотелось бы воссоздать некоторые исторические места и события буквально, но пока это слишком дорого. Основные сюжетные моменты происходить будут летом и весной, — добавили в представительстве ISAK Team.

Разработчик вдохновляется популярными играми в жанре стратегий из нулевых годов XXI века, среди основных референсов — Sudden Strike 1–2 (в России ее знают по названию «Противостояние 3–4») и первая часть «Блицкриг».

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Оценки экспертов

Panzer Strike — проект с потенциалом, особенно для любителей классических стратегий в духе «Противостояния». Графика и процесс выглядят немного ностальгично, но это может стать и плюсом для тех, кто скучает по стилю игр начала 2000-х, считает начальник отдела развития хайтека и цифровых видов спорта Московского центра воспитательных практик Максим Залилов.

Тема войны никогда не исчерпает себя, если делать игры с уважением к истории и с оригинальными механиками. Важно не просто копировать старые шаблоны, а предлагать свежий взгляд: например, глубже прорабатывать тактику, добавлять небанальные сценарии или мультиплеерные режимы. Вообще, российским разработчикам стоит активнее браться за стратегии: у нас богатая военная история, которая дает массу идей для крутых проектов. Главное — не скатываться в пропаганду или излишнюю стилизацию под ретро, а делать игры, которые будут интересны еще и новому поколению, — добавил эксперт.

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Фото: ISAK Team
Концепт окружения игры Panzer Strike

Текущая версия ощущается как нишевой продукт для немногочисленных ценителей тактических стратегий. Чтобы претендовать на более широкое признание в индустрии, разработчикам необходимо усилить два направления: глубину механик и поддержку долгосрочной экосистемы. Интересные находки в игровом процессе уже видны — интерактивность окружения или комбинации навыков юнитов, считает эксперт видеоигровой индустрии Иван Калмыков.

Это очень нишевая история. Идея не нова, а графика выглядит слишком устаревшей для молодой аудитории геймеров, избалованной красивой картинкой. Спасти этот проект сможет только добавление динамичного и увлекательного сетевого режима. Возможно, разработчикам следует попытаться получить финансовую помощь со стороны государственных институтов развития, — отметил киберспортсмен Гриша Путин, создатель популярного мода «Африканский рассвет» для стратегии Hearts of Iron 4.

Скриншот из игры Panzer Strike

Скриншот из игры Panzer Strike

Фото: ISAK Team

Главными рисками проекта станут узкая ниша, связанная с низкой популярностью игр в этом жанре, а также высокая конкуренция с проверенными временем релизами, такими как Call to Arms, Sudden Strike 4 и Men of War II. Игре отчаянно нужна маркетинговая стратегия, которая позволит привлечь широкую аудиторию, полагает преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта «Синергии» Вадим Коваленко.

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