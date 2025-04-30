Дело маркера: нужен ли России новый законопроект о компьютерных играх

Роскомнадзор выступил за доработку законопроекта о регулировании компьютерных игр. Об этом заявил руководитель ведомства Андрей Липов. Он считает внесение в документ маркировки недостаточной мерой и полагает, что воспитание и образование пользователей гораздо эффективнее запретов со стороны государства. Образовательная программа для молодежи действительно может стать полезной с точки зрения развития рынка, полагают эксперты. Каким в итоге должно быть регулирование, которое, по оценкам, коснется более 32 млн российских геймеров, разбирались «Известия».

Нужна ли маркировка компьютерных игр

Законопроект о регулировании компьютерных игр нуждается в дополнительной проработке — такое мнение на круглом столе о правовом регулировании видеоигровой индустрии и внутриигрового контента высказал руководитель Роскомнадзора (РКН) Андрей Липов.

— Новый закон, его, наверное, нужно принять. Хуже маркировка, предусмотренная законом, не сделает. Вопрос — сделает ли лучше. Для любого регулирования, особенно государственного, когда вводится обязанность и следует ответственность, нужны механизмы оценки, — уверен Липов.

Справка «Известий» В конце 2024 года группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается ввести маркировку игр по их содержанию. В проекте документа, в частности, обозначен запрет на распространение запрещенного в РФ контента, предупреждение пользователей об особенностях видеоигры. Им могут присваиваться разные категории (например, при наличии сцен насилия, жестокости, брани и прочего). Если есть платные опции, их производители должны будут публиковать порядок оплаты, возврата средств и решения спорных вопросов, связанных с этим. «Мы хотим, чтобы распространители игр дали их разработчикам возможность предупреждать пользователей об особенностях игрового контента. Эксперимент по маркировке, который сейчас проводят некоторые участники российского видеоигрового рынка, полностью соответствует этой парадигме», — написал тогда депутат Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

— Авторам законопроекта стоило бы, наверное, вместе с нами посмотреть на то, как измерить эффективность будущего законопроекта. Если цель регулирования — поставить маркировку, это одно. Если уберечь пользователей от чего-то плохого — это другое, — обращает внимание руководитель Роскомнадзора.

По мнению Андрея Липова, маркировки компьютерных игр будет недостаточно. Например, в случае с их мобильными версиями.

— Если речь идет только о постановке маркировок, это же всё идет от телевидения. Там родители четко видят, что по телевизору идет, и понимают, что ребенку можно смотреть, что — нет. Часто мы заглядываем детям в телефон и смотрим, что они там скачали, во что играют? Там маркировка так работать не будет, — добавил он.

Вопросы, связанные с компьютерными играми, уточнил глава Роскомнадзора, следует решать не только с помощью контроля со стороны госорганов — нужно партнерство государства и бизнеса в этой сфере, саморегулирование.

— Должно быть какое-то синтетическое регулирование вместе с саморегулированием, с государственным регулированием, — обратил внимание Андрей Липов.

По его словам, вопрос не в ограничениях, необходимо проводить воспитательную, образовательную работу с молодежью в области компьютерных игр.

— Игры — это не то же самое, что сайты в интернете, поскольку здесь ребенок, игрок, не просто имеет краткосрочное взаимодействие с информацией. Здесь идет определенный диктат и тренировка модели поведения. Изо дня в день человек наигрывает какую-то модель поведения, какие-то паттерны. Это всё достаточно четко должны оценивать психологи, — не сомневается Андрей Липов.

Глава Роскомнадзора также считает, что запрещать игровой контент в России нет никакой необходимости. Тем более что крупнейшие игровые платформы вносят коррективы в проекты по требованиям ведомства.

— Есть общее регулирование информации в интернете — то, с чем работает Роскомнадзор и на сегодняшний день справляется с запрещенной информацией и в играх. Популярная платформа Steam, к примеру, удаляет вещи, которые мы предписываем удалить, исходя из требований действующего российского законодательства, — добавил глава ведомства.

При регулировании и реализации принимаемых законов Андрей Липов призвал опираться прежде всего на интересы отечественных разработчиков игр.

— Потому что здесь мы решим проблемы, когда у нас будут свои платформы и свои разработчики игр. Мы сможем вместе с нашей индустрией решать наши проблемы, которые мы встречаем в чуждой культуре и ценностях, которые к нам проникают через их игры, их платформы, — заявил глава Роскомнадзора.

При новом регулировании следует ориентироваться не только на разработчиков игр, но и на самих пользователей. По данным ВЦИОМ, 22% россиян играют в видеоигры, а значит в стране более 32 млн геймеров. Такое число говорит о том, что потенциал влияния этих технологий на внутреннее состояние наших граждан достаточно велик, напомнил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

— Сегодня компьютерные игры могут становиться инструментом пропаганды насилия, нетрадиционных отношений, аморального образа жизни и экстремистских идеологий. Роскомнадзор принимает активное участие в работе по защите информационного пространства от деструктивного влияния, — заявил замглавы ведомства.

Часть законопроекта посвящена описанию механизмов поддержки российского игропрома, отметил депутат Госдумы Антон Горелкин.

— Мы стараемся учитывать все конструктивные и рациональные предложения. Нет задачи навредить отрасли, — заявил он. — Вторая часть законопроекта касается контентной маркировки. Мы считаем необходимым придать ей правовой статус. Законопроект предполагает, что правительство РФ определит федеральный орган исполнительной власти, который будет уполномочен аккредитовывать экспертов. С большой долей вероятности это будет Минцифры, на базе которого появится специальный экспертный совет.



Ранее Минэк одобрил проект по добровольной позитивной маркировке игр, разработанный Организацией развития видеоигровой индустрии (РВИ). Планируется, что на старте отметка будет присваиваться по трем категориям: «Сделано в России», «Содержит обучающие материалы» и «Киберспортивная дисциплина».

— По поручению президента внимательно следим за вопросом регулирования видеоигровой индустрии. Мы находимся в постоянном взаимодействии с отраслью и заинтересованными ведомствами для его решения, — сказали «Известиям» в Минцифры. — Концептуально поддерживаем разработанный депутатами и сенаторами законопроект, он учитывает важные аспекты для развития отрасли, для государства и потребителей. Наша цель — найти баланс интересов всех сторон.

У министерства есть предложения по доработке отдельных норм законопроекта, добавили в пресс-службе ведомства. Там рассчитывают, что они найдут отражение в документе.

Почему игровую индустрию нужно регулировать

Главный научный сотрудник сектора информационного права и международной информационной безопасности ИГП РАН, руководитель проекта «Сохраненная культура» Виктор Наумов обратил внимание на необходимость включить в законодательство обязательную междисциплинарную экспертизу применения ИИ в различных сферах, включая игры.

— Особенно в правоотношениях с участием несовершеннолетних. Игры с ИИ, ориентированные на многомиллионную аудиторию и имеющие сложные сценарии, нужно сначала тестировать, а уже потом выпускать, — обратил внимание эксперт. — Кроме того, следует ввести нормы по ограничению использования ИИ в компьютерных играх для детей, а также правовые нормы, связанные с защитой их творческих навыков, которые мы рискуем потерять, постоянно используя генеративный искусственный интеллект. И предусмотреть право человека и гражданина на отказ от использования ИИ в избранных сферах.

Игровую индустрию, как и любую другую творческую отрасль, регулировать необходимо. Однако принятие отдельного федерального закона вызывает вопросы, заявил «Известиям» директор Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ) Павел Голубев.

— Ни кино, ни литература, ни музыка не требуют столь специализированного подхода, их регулирование успешно осуществляется в рамках существующего законодательства: Гражданского кодекса (часть IV), законов о защите детей от вредной информации, об информации и информационных технологиях, основ культурной политики и других законов, подзаконных актов, указов и постановлений, — отметил он.

Особенно вызывают недоумение заявления авторов законопроекта об отсутствии негативных социально-экономических последствий. Очевидно, что дополнительные регуляторные и финансовые нагрузки могут оказаться критичными для многих студий, особенно небольших, опасается эксперт. А потенциальные ограничения доступа к международным платформам, таким как Steam, и вовсе ставят под угрозу устойчивость целого сегмента индустрии, считает он.

В государственном регулировании видеоигровой отрасли как таковом нет ничего плохого, это нормальный этап развития любой отрасли. Но важен аккуратный подход, чтобы меры в конечном итоге приводили к развитию, а не к исчезновению или уходу в серую зону, считает руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников. Он напомнил, что вице-премьер Дмитрий Григоренко на пленарном заседании международной конференции Data Fusion высказал тезис, что государству крайне важно не ограничить развитие индустрии раньше времени.

— Хотя речь не шла непосредственно о видеоиграх, это верно и в отношении нашей индустрии, которая в том числе является областью высоких технологий и находится на ранних стадиях своего развития или возрождения, — полагает он.

Совершенно очевидно, что воспитание и образование для детей и подростков следует развивать, в том числе в рамках того, что можно и что нельзя делать в компьютерных играх, добавил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Создание программ в области воспитания и информирования может стать стимулом для развития в РФ образовательный среды в сфере IT, заключил он.