Бьем с любовью: в Россию привезли Fatal Fury: City of the Wolves

Франшиза Fatal Fury в 1990-е конкурировала с Mortal Kombat и Street Fighter, но последняя Fatal Fury вышла в 1999 году. Теперь игра вернулась и доступна на всех ключевых платформах. В России у серии большая фан-база, Fatal Fury: City of the Wolves ждали с большим нетерпением, учитывая высокие рейтинги западной критики. «Известия» оценили версию для PS5, в ней есть не только полный перевод текста на русский язык, но, что самое удивительное, высочайший уровень интеллигентности за всю историю приставочных драк.

Что пишут о Fatal Fury

Почему-то западные критики не заметили этого. Высокие оценки сопровождаются у них комментариями о том, что в игре проработана боевая система, ставшая еще более сложной и глубокой, чем в 1990-е, то есть в классических играх серии Fatal Fury.

Фото: SNK CORPORATION

Некоторые журналисты посвятили свои тексты онлайн-режиму, биографиям бойцов и даже сравнению английской и японской озвучек: последняя, понятно, более экспрессивная. Кое-кто критиковал добавленных героев, среди которых должен быть Криштиану Роналду (в версии, с которой знакомились мы, его найти не удалось).

Некоторые сравнивали версии для PS4 и PS5, приходя к выводу, что различия найти трудно. Кстати, мы тоже не заметили. Российский дистрибьютор — компания «Ачивка» — предоставил нам на диске копию игры для PS4, которую бесплатно можно апгрейдить на PS5-версию. Но посмотрите нашу нарезку с моментами из игры и попробуйте догадаться, где какая версия в каждой сцене. Не поймете. Зато на диске прилагаются коды, с помощью которых можно получить разные бонусы, например, новый красочный костюм для одного из персонажей. Чтобы потом смеяться над тем, что в роликах при одном и том же прохождении он одет то так, то так: для заставок костюм перерисовывать не стали. Впрочем, это всё как раз мелочи.

Никто не пишет о главном, а между тем именно это сначала сбивает с толку, но вскоре совершенно влюбляет в эту красочную и несколько старомодную игру. Атмосфера, настроение. Если посмотреть со стороны, то здоровяки в кимоно и полураздетые красотки почем зря лупят друг друга руками и ногами. Лупят вполне обыденно, никто не уносит противника в космос ради суперудара, никто не вырывает у побежденного позвоночник, не сжигает дотла, не крошит в капусту мечами. Но бои предваряют и завершают короткие диалоги между персонажами, и вот они как раз делают погоду. «О, сто лет не виделись, дружище, ты тоже на этом турнире?» «Да, старик, я, вообще-то, папаню своего разыскиваю, но между делом и сюда зашел». «Ой, а вот еще знакомая, ты тут как?» «Да так как-то, брат, всё дела, дела».

Фото: SNK CORPORATION

Встречает качок студентку в шортах, и она начинает ему что-то рассказывать про свои штудии, а он ей вскользь замечает, что книжки книжками, а мозоли-то бойцовские, видно, что джиу-джитсу занимается каждый день. Она ему:« Да, разгадал ты меня, но мне наука всё равно важнее». После драки эта студентка, раз проиграла, соглашается сходить на свидание с тем, кого только что возила по полу и топтала ногами. Дело житейское, до свадьбы заживет.

В этих диалогах — сплошная эмпатия, попытка понять друг друга, приободрить. Проиграл? Ну, грустно, конечно, но всё равно удачи тебе на твоем большом пути. Это всего лишь турнир, а за его пределами — необъятная жизнь, где всё куда сложнее, чем на импровизированном ринге. Стыдно проигрывать, когда твои дети смотрят на бой. Горько, что приходится драться с собственным братом. Но всё будет хорошо, и после битвы можно пропустить стаканчик-другой в ближайшей пивной, а потом снова за тренировки, потому что герои Fatal Fury очень ценят процесс самосовершенствования — не только внешнего, но и внутреннего.

На что похожа Fatal Fury

Когда играешь в новую Fatal Fury, то не столько обращаешь внимание на сам процесс, сколько чувствуешь и размышляешь. В конце концов, разработчики придумали для нехардкорных геймеров специальный «умный» режим, в котором большая часть сложных комбинаций и суперприемов делается одной кнопкой. А вспоминаешь, например, комедию Ларса фон Триера «Самый главный босс». Там авантюрное действие в какой-то момент прерывается маленькой интермедией, где враги по фильму спокойно сидят рядом, а голос за кадром добродушно отмечает, что чем грызться друг с другом, можно было бы просто вот так мирно всё обсудить вдвоем — и жизнь бы наладилась.

Фото: SNK CORPORATION

Еще вспоминаешь великолепный фильм Сергея Мирошниченко «Кольца мира», пожалуй, лучший официальный олимпийский док за последние полвека. Там главное — не соревнования и не тренировки, а беседы со спортсменами, ради которых Мирошниченко объездил полсвета со своей командой. Спортсмены размышляют о том, что спорт — это подлинная свобода, и он выше политики, выше денег, выше государственных границ и любых навязываемых стереотипов. Он как дух, который дышит где хочет. Этот фильм — гимн благородству, мысли, рефлексии, он объединяет, он проникнут той самой идеей мира, ради которой вообще когда-то возрождались Олимпийские игры.