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Военный эксперт указал на выявленную в ходе СВО уязвимость НАТО

Эксперт Леонков: спецоперация России на Украине выявила уязвимость НАТО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Специальная военная операция (СВО) России на Украине обнажила уязвимость НАТО. Об этом «Известиям» 13 мая заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«[Во время СВО] выяснилось, что те виды вооружения, которые считались неоспоримым преимуществом, не сработали от слова «совсем». Прежде всего, дефицит появился в средствах противовоздушной обороны», — пояснил Леонков.

По его словам, при участии в локальных конфликтах у НАТО всегда было техническое преимущество. К примеру, в Ираке, Ливии и Сербии у альянса было больше военной техники и личного состава. Однако СВО, подчеркнул эксперт, изменила этот расклад.

«Страны НАТО на территории Украины создали интегрированную, распределенную систему противовоздушной обороны. Она продержалась чуть больше года и в конце концов была вскрыта и практически уничтожена действиями наших ВКС», — отметил специалист.

Огневое преимущество НАТО в виде высокоточных снарядов системы HIMARS или ракет ATACMS тоже оказалось ограниченным, добавил Леонков. Также Украине не хватило и беспилотников, которые она получила от военного блока.

«Количество [беспилотников в странах НАТО] было где-то в районе 15 [тыс.], максимум 20 тыс. А за три года СВО в небе на линии боевого соприкосновения было уничтожено свыше 56 тыс. беспилотников. Их быстрое воспроизводство потребовало титанических усилий со стороны стран НАТО», — указал эксперт.

При этом уровень воспроизводства военной техники государств Североатлантического альянса оказался нежизнеспособным.

«Вот этот локальный конфликт, если так можно его назвать, в зоне специальной военной операции показал, что они (страны НАТО. — Ред.) не справляются с тем объемом восполнения военной техники и вооружения, не справляются с объемом, ремонтным объемом восстановления военной техники. И, скажем так, имеют большой дефицит в комплексе противовоздушной обороны», — заключил Леонков.

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Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил в этот же день в разговоре с «Известиями», что оружие НАТО не отвечает прописанному в доктрине Североатлантического альянса качеству. Он напомнил, что в основе военной доктрины НАТО были принципы многосферных, многодоменных операций по одновременному ведению боевых действий в космосе, в воздухе, на земле и на море.

12 мая портал Business Insider со ссылкой на военных экспертов сообщил, что Североатлантический альянс намерен внести глобальные изменения в свою военную доктрину. Уточнялось, что такая необходимость возникла из-за превосходства РФ в воздушном пространстве, а также нехватки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

До этого, 8 мая, отставной коммодор Британского военно-морского флота (ВМФ) Стив Джерми заявил, что Россия показала миру полную несостоятельность НАТО.

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