Североатлантический альянс намерен провести глобальные изменения военной доктрины из-за превосходства России в воздушном пространстве. Об этом 12 мая сообщил портал Business Insider со ссылкой на военных экспертов.

Согласно публикации, на Западе всё чаще рассматривают конфликт на Украине как «лабораторию со множеством уроков». Уточняется, что в НАТО задумались над необходимостью снабдиться дешевыми беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) наравне с дорогостоящими системами после уроков, вынесенных из украинского конфликта.

По словам автора материала, Североатлантический альянс отстает от возможностей и технологий Украины. В связи с этим страны НАТО перейдут от вооружения Киева к финансированию собственной оборонной промышленности.

Ранее, 8 мая, отставной коммодор Британского военно-морского флота (ВМФ) Стив Джерми заявил, что Россия показала миру полную несостоятельность НАТО. Он также предположил, что украинского конфликта можно было бы избежать, если бы в Европейском союзе внимательнее прислушивались к предупреждениям, поступающим со стороны РФ.