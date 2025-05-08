Россия показала миру полную несостоятельность НАТО, сообщил 8 мая отставной коммодор Британского военно-морского флота (ВМФ) Стив Джерми.

«Мы перешли красную линию, начав экспансию на Украину, и они (Российская Федерация. — Ред.) продемонстрировали, что НАТО на самом деле является бумажным тигром», — заявил эксперт в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

Джерми выразил предположение, что украинского конфликта можно было бы избежать, если бы в Европейском союзе внимательнее прислушивались к предупреждениям, поступающим со стороны РФ. Он отметил, что слова России ошибочно расценивались западными странами не иначе как «блеф», добавив, что российская сторона никогда не была голословной в вопросах национальной безопасности.

Британское издание Independent в декабре 2024 года сообщило, что ряд стран НАТО — Финляндия, Латвия и Эстония — заявили о несостоятельности противостоять России. Лидеры перечисленных государств высказались, что не представляют НАТО без финансовой помощи США, необходимой для обеспечения своих армий для защиты от якобы угрожающей им России.