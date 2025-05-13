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Эксперт отметил несоответствие оружия НАТО заявленному в доктрине качеству

Полковник Матвийчук: оружие НАТО не отвечает прописанному в доктрине качеству
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Фото: Global Look Press/Ilya Moskovets
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Оружие НАТО не отвечает прописанному в доктрине Североатлантического альянса качеству. Об этом 13 мая «Известиям» заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он напомнил, что в основе военной доктрины НАТО были принципы многосферных, многодоменных операций по одновременному ведению боевых действий в космосе, в воздухе, на земле и на море.

Военный эксперт подчеркнул, что материальная база Североатлантического альянса устарела, на что в том числе повлияли многочисленные вызовы современности. Особенно остро НАТО стало ощущать эту проблему в период проведения специальной военной операции войсками Вооруженных сил (ВС) РФ на Украине, когда оказалось, что военно-промышленный комплекс не в состоянии обеспечивать непрерывный поток боеприпасов и ракет.

«Многие образцы техники уже не соответствуют заявленному качеству и подвержены ударам авиации. Особенно танки, бронированные машины. Я полагаю, будет разрабатываться новая функциональная доктрина, которая должна будет предписывать, как действовать в различных ситуациях. Особенно при встречах с высокотехнологичными противниками, которыми являются армии Китая и России», — сказал Матвийчук.

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12 мая портал Business Insider со ссылкой на военных экспертов сообщил, что Североатлантический альянс намерен провести глобальные изменения военной доктрины. Уточнялось, что такая необходимость появилась из-за превосходства РФ в воздушном пространстве, а также нехватки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

До этого, 8 мая, отставной коммодор Британского военно-морского флота (ВМФ) Стив Джерми заявил, что Россия показала миру полную несостоятельность НАТО.

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