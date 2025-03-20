От сурьмы до тюрьмы: Европе не из чего производить новые боеприпасы

Изрядно опустошив свои склады боеприпасов в процессе оказания военной помощи Украине, Запад пришел к выводу, что настала пора восполнить израсходованное. Но неожиданно выяснилось, что реализовать на деле это будет не так-то просто. В процессе ремилитаризации Европы и Америки выяснилось, что ВПК неоткуда получать необходимую для производства боеприпасов сурьму. Подробности — в материале «Известий».

Хрупкий, но придающий твердость

Сама по себе сурьма — хрупкий металл. Но как лигатура в некоторых сплавах — вещь незаменимая. Кроме того, сурьму можно модифицировать до аморфного состояния, в котором она становится взрывоопасной и готовой сдетонировать при ударе или попадании в огонь. Благодаря этим свойствам ее используют в производстве танковой брони и боеприпасов.

Фото: AP/Matt Rourke

Нынешняя потребность мирового рынка в сурьме составляет 120 тыс. т в год, а добывается ее за тот же период времени всего 80 тыс. т. Но и те не полностью доступны на международном уровне. Основные месторождения этого металла, по данным Геологической службы США (USGS), находятся на территории Китая (48%), Таджикистана (25%) и России. На долю трех «китов» приходится 87% общемировой добычи сурьмы.

Образцы сурьмы Фото: ТАСС/Кадыркулов А.,Утешев В

Находящаяся на четвертой ступеньке мировой табели о рангах Австралия способна удовлетворить лишь 2% потребности. Конечно, возникший дефицит простимулирует учрежденную несколько дет назад компанию Larvotto Resources к расширению производства. Но, по словам экспертов канадской Mandalay Resources Corp, также имеющей свою шахту по добыче сурьмы в Австралии, «страна кенгуру» вряд ли в обозримом будущем сможет закрыть более 7% общего объема потребления этого минерала в мире.

Всё свое оставляем себе

Главным поставщиком сурьмы на международный рынок до недавнего времени была КНР. В течение 2020 года Китай добыл 61 тыс. т продукта. По итогам 2023-го собственная добыча снизилась до 40 тыс., поскольку Китай переориентировался с экспорта сурьмы на покупку ее для своих внутренних нужд у Мьянмы, Таиланда и России. Всё дело в том, что правительство КНР решило приберегать собственные месторождения «на черный день» — по данным геологов, сурьмы на планете в разведанных месторождениях осталось всего на 24 года.

Сурьма Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Около полугода назад Китай вообще обрубил поставки в США сурьмы, а также германия (95% мирового производства), галлия (67%) и прочих редких металлов. В ответ на попытки администрации Байдена перекрыть Пекину доступ к элементной базе для создания полупроводниковых чипов. Россия тоже в значительной мере свернула свой сурьмяной экспорт.

В результате на мировом рынке цена на этот металл выросла в течение считаных месяцев на 300%. Такой рост обещает сильно уменьшить аппетиты европейских «ястребов». Рынок предложения сузился, цены возросли.

«Западная военная поддержка Украины осуществляется за счет устаревших запасов, которые теперь необходимо заменить. Раньше сурьма и свинец из этих боеприпасов — пуль, снарядов, шрапнели — обычно перерабатывались при утилизации, в соответствии с нормами времени хранения, в новое оружие. Но сегодня всё это в использованном виде раскидано по полям сражений на Украине», — заявил в интервью Bloomberg управляющий директор Larvotto Рон Хикс.–

То есть утилизировать и переработать старое, по крайней мере до окончания военных действий, не представляется возможной.

И нерентабельное станет рентабельным?

У США в плане перевооружения перспективы несколько лучше, чем у Европы. В ноябре прошлого года администрация Байдена дала предварительное одобрение проекту по добыче полезных ископаемых в Айдахо для обеспечения внутренних поставок. Проект частично финансируется министерством обороны и предусматривает возвращение в строй работающей шахты по добыче сурьмы и золота, которая была закрыта в 1996 году. По словам экспертов, это месторождение имело судьбоносное значение во времена Второй мировой войны, а теперь его разведанными запасами можно будет покрывать до 35% годовой внутренней потребности США.

Антимонит (англ. Stibnite) — основной минерал для получения сурьмы Фото: Getty Images/DE AGOSTINI PICTURE LIBRARY

Промышленность Соединенных Штатов за год «съедает» до 22 тыс. т сурьмы. Возвращаемый к жизни рудник принадлежит компании Perpetua Resourses и поддерживается миллиардером Джоном Полсоном.

«Открытие рудника станет стимулом для экономики США и ее технологической отрасли. Предполагается, что здесь можно будет добывать 450 тыс. унций золота в год, что пойдет на финансирование проектов рудника, но главной добычей является сурьма», — отмечает президент и генеральный директор компании Джон Черри. На полную мощность, считает он, шахта может заработать уже в 2028 году. Для реализации проекта, в рамках которого будет создано 550 новых рабочих мест, требуется не менее $1 млрд инвестиций.

Фото: AP/Matt Rourke

Как видим, проблему своего перевооружения США в течение нескольких лет попытаются решить. Но это не означает, что американцы будут делиться сурьмой с Европой. Даже за очень большие деньги — материал нужен им самим в целях обеспечения собственной национальной безопасности.