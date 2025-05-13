Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Крымом и Белгородской областью
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛ)А над Крымом и Белгородской областью. Об этом 13 мая сообщили в Минобороны РФ.
«С 8:20 до 11:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два — над территорией Белгородской области и один — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Накануне в Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали девять управляемых авиационных бомб JDAM, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства и 135 беспилотных летательных аппаратов.