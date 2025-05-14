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14 мая — Преполовение Пятидесятницы: история, традиции и смысл праздника

Православная церковь отметит Преполовение Пятидесятницы 14 мая
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Через 25 дней после Пасхи православная церковь отмечает Преполовение Пятидесятницы — особый праздник, связывающий Воскресение Господне и Троицу. В 2025 году он выпадает на 14 мая. «Известия» рассказывают об истории и традициях торжества.

Преполовение Пятидесятницы — что это за праздник

Преполовение Пятидесятницы — недвунадесятый Господский (то есть посвященный Христу) праздник, связывающий воедино Пасху и Троицу. Его название означает «половина пути», так как между двумя торжествами проходит ровно 50 дней (этот период, так же как и саму Троицу, иногда называют Пятидесятницей). Половина обозначенного срока и есть Преполовение.

На Преполовение верующие, продолжая чествовать Воскресение Господне, начинают готовиться к следующему важному событию в жизни церкви — Сошествию Святого Духа. Ликование от встречи с живым Спасителем постепенно сменяется ожиданием Его драгоценного дара людям и начала духовной миссии апостолов.

Преполовение Пятидесятницы в 2025 году — история

Преполовение отмечается на протяжении восьми дней, начиная с четвертой среды после Пасхи. Событийную основу праздника составляет эпизод из Евангелия от Иоанна. В нем рассказывается, как во время иудейского праздника кущей Иисус пришел в Иерусалимский храм и начал учить людей.

Разумность речей Христа поразила слушателей, ведь они знали, что молодой человек, стоящий перед ними, не получал специального образования. Видя их замешательство, Спаситель произнес: «Мое учение — не Мое, но пославшего Меня». Таким образом он дал присутствовавшим в храме понять, что не стремится к личной славе, а выполняет волю Господа.

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При этом русская иконография праздника опирается не на описанный эпизод, а на одну из немногих историй о детстве Христа. В Евангелие от Луки говорится, что во время паломничества в Иерусалим Мария и Иосиф потеряли 12-летнего Иисуса в толпе. Три дня обеспокоенные родители искали его по всему городу и нашли в храме в окружении иудейских учителей. Мальчик на равных общался с пожилыми мудрецами, а те внимательно слушали, удивляясь его словам.

Преполовение Пятидесятницы входит в число наиболее древних христианских праздников. Первые упоминания о нем относятся к V–IV векам: о торжестве говорили в своих проповедях святой Петр Хрисолог и Севир Антиохийский. Наиболее ранние богослужебные памятники, содержащие указания на Преполовение, датируются VII–VIII веками, а гимнографическая традиция сложилась уже в VIII–IX веках.

Традиции Преполовения Пятидесятницы

На Преполовение Пятидесятницы традиционно совершается чин водосвятия. Это связано с тем, что в тексте праздничного богослужения Святой Дух, сошедший на апостолов в Троицу, уподобляется воде, которая дает жизнь всему сущему. После службы прихожане и священники крестным ходом идут к ближайшему водоему, колодцу или источнику, где и проводится обряд.

На Руси в праздник крестьяне собирались в поле на общий молебен, во время которого священник кропил землю святой водой. Люди обращались к Богу с просьбами о богатом урожае, хорошей погоде, здоровье для себя и близких.

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В современной Греции Преполовение Пятидесятницы считается престольным праздником храмов в честь Святой Софии. Это связано с тем, что в переводе с греческого имя София означает «мудрость», а в некоторых песнопениях торжества Иисуса называют «Премудростью Божией». В России такой традиции нет, однако в нашей стране есть несколько храмов Преполовения Пятидесятницы. Их можно найти в Ростове-на-Дону и Пскове, а также в Московской, Архангельской, Вологодской, Воронежской и Курской областях.

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