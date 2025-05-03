Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg узнало о предложении Трампа выделить $1,01 трлн на нацбезопасность
Происшествия
Средства ПВО перехватили два украинских БПЛА над Брянской областью
Мир
Шольц призвал не торопиться с запретом партии «Альтернатива для Германии»
Мир
Принц Гарри проиграл суд по делу о госохране в Великобритании
Происшествия
Минобороны сообщило об уничтожении восьми беспилотников ВСУ над РФ
Мир
Трамп предложил отменить выделение $3,5 млрд на переселение мигрантов
Мир
В ХАМАС заявили о готовности к пятилетнему перемирию с Израилем
Мир
В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,4
Мир
Подозреваемую в покушении на экс-главу ячейки «Правого сектора» арестовали
Мир
Мирошник указал на бурную реакцию властей Киева из-за миротворческих инициатив РФ
Общество
СК начал проверку после жалоб на истязание детей в саду в Челябинске
Мир
Трамп намерен лишить Гарвард статуса освобожденного от налогов
Общество
Мещанский суд Москвы возбудил уголовное дело о госизмене в отношении россиянина
Мир
Рубио заявил об угрозе демократии в ФРГ из-за расширения слежки за оппозицией
Мир
В Генштабе Эстонии сообщили о начале военных учений 5 мая у границ с РФ
Мир
В Болгарии повредили памятник героям Великой Отечественной войны
Мир
В Германии заявили о неизбежной плате Европы за проигранный конфликт на Украине
Сюжет:

День жен-мироносиц – 2025: история, традиции и духовное значение праздника

Православная церковь 4 мая празднует День жен-мироносиц
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

День жен-мироносиц ежегодно отмечается весной во второе воскресенье после Пасхи. В праздник вспоминают о главных последовательницах Иисуса Христа, в числе первых пришедших к гробнице Спасителя после распятия, чтобы помазать его тело ароматическим маслом — миром. Именно от этого слова и произошло название торжества. Дата праздника переходящая, в 2025 году она выпадает на 4 мая. О том, какие традиции и приметы связаны с этим днем, рассказывают «Известия».

История Дня жен-мироносиц, отмечаемого 4 мая

В День жен-мироносиц православная церковь прославляет всех сподвижниц Христа, последовавших к его гробу. Но наиболее часто в церковных службах упоминаются имена семи из них: Марии Магдалины, которою Иисус излечил от семи бесов, Марии Клеоповой — дочери праведного Иосифа от первого брака и матери будущего евангелиста Матфея, Саломии — матери апостолов Иакова и Иоанна, Марфы и Марии — сестер праведного Лазаря, воскрешенного Христом на четвертый день после смерти.

Также вспоминают Иоанну — супругу Хузы, домоправителя царя Ирода, и благочестивую Сусанну, которая вместе с другими женами принесла миро для погребального ритуала. Зная, что к месту погребения приставлена стража, все они пришли совершить полагающийся обряд, рискуя быть схваченными. Именно они первыми узнали о воскресении Христа и со словами «Христос Воскрес» разнесли эту радостную весть по округе. Затем уже Иисус явился к апостолу Петру и другим ученикам.

Однако в отличие от апостолов и 70 других последователей, из которых кто-то служил Спасителю явно, кто-то — тайно, опасаясь гонений, а кто-то и вовсе предал Христа, Иисус не звал их следовать за собой. Они сами пошли за ним как за своим Спасителем и Сыном Божиим. Несмотря на разное происхождение и судьбы, все они вошли в историю как пример христианской любви и стойкости. Поэтому день их памяти установлен в один день, в то время как в Католической церкви существуют разные даты, посвященные отдельным женам-мироносицам.

Кроме того, в православной традиции День жен-мироносиц считается праздником всех женщин-христианок. Поэтому его часто называют православным женским днем и предлагают сделать еще одним государственным выходным, как Международный женский день 8 марта.

Лазарева суббота у православных: библейское описание праздника, духовный смысл
Главный сакральный смысл последнего чуда Иисуса Христа по Евангелию

День жен-мироносиц – 2025: церковные традиции

В этот торжественный день в храмах проходят праздничные богослужения. В ходе службы читаются отрывки из Евангелия, в которых повествуется о великом подвиге женщин, сопровождавших Христа в жизни и не оставивших его после физической смерти. Священники поздравляют всех прихожанок, подчеркивая важность женского служения и роли жен-мироносиц как первых свидетелей воскресения Христа.

По традиции в День жен-мироносиц цветы и небольшие сувениры дарят всем своим близким: мамам, сестрам, бабушкам, тетушкам, дочерям и подругам. Считается, что в этот день все они именинницы. Не остаются в стороне и мужчины. Они поздравляют своих жен с торжеством, благодаря их за любовь и заботу.

Для верующих в праздник существует ряд запретов. В этот день запрещается ругаться, сплетничать, заниматься тяжелым физическим трудом за исключением работ в огороде, если это необходимо. Особенно важно посвятить праздничный день молитве. В церквях поклоняются иконе «Жены-мироносицы у гроба Господня». При домашней молитве ее можно заменить на любой образ Богородицы.

Народные традиции празднования Дня жен-мироносиц

На Руси праздник называли «бабьей братчиной» или «бабьей неделей», поскольку праздновали его только женщины. В разных губерниях он имел свое название. Его суть состояла в том, чтобы по жребию выбрать женщину, которая должна была организовать праздник. Накануне также выбирали место празднования и ответственных за сбор продуктов для застолья.

Особый русский праздник День Панкратия: чем опасен для женщин, народные приметы
В 2025 году народно-православное событие выпадает на субботу

С утра каждая женщина старалась побывать в церкви за обедней. После часто заказывался общий молебен, а во второй половине дня уже начинались празднования. Как правило, посиделки сопровождались песнями, плясками и заканчивались поздно вечером.

В этот же день было принято проводить обряд христосования и кумовства. По обычаю крестьянки снимали свои крестики и вешали на дерево. Затем по очереди подходили и брали крестик другой женщины. После совершения обряда они считались друг другу кумушками.

Приметы на День жен-мироносиц 4 мая

По приметам этого дня определяли, какими будут лето и будущий урожай. Согласно наблюдениям, ясная погода в праздник предвещает жаркое лето. Цветущая черемуха говорит о холодном мае и дождливом лете. А теплый ветер — к богатому урожаю хлеба. Плодородный год также обещают звездное небо и обильно цветущие деревья.

Существовали и особые бытовые приметы, которые позволяли заглянуть в будущее. Например, хорошим знаком считается дождь. Он обещает счастливые события в женской судьбе. В старину верили, что если девушка с утра умоется дождевой водой, то весь год будет красива и желанна. А если девушка улыбнулась проходящему мимо мужчине — к удаче и добру.

Ранее «Известия» рассказали о народных приметах и запретах на Радоницу.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025