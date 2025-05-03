День жен-мироносиц ежегодно отмечается весной во второе воскресенье после Пасхи. В праздник вспоминают о главных последовательницах Иисуса Христа, в числе первых пришедших к гробнице Спасителя после распятия, чтобы помазать его тело ароматическим маслом — миром. Именно от этого слова и произошло название торжества. Дата праздника переходящая, в 2025 году она выпадает на 4 мая. О том, какие традиции и приметы связаны с этим днем, рассказывают «Известия».

История Дня жен-мироносиц, отмечаемого 4 мая

В День жен-мироносиц православная церковь прославляет всех сподвижниц Христа, последовавших к его гробу. Но наиболее часто в церковных службах упоминаются имена семи из них: Марии Магдалины, которою Иисус излечил от семи бесов, Марии Клеоповой — дочери праведного Иосифа от первого брака и матери будущего евангелиста Матфея, Саломии — матери апостолов Иакова и Иоанна, Марфы и Марии — сестер праведного Лазаря, воскрешенного Христом на четвертый день после смерти.

Также вспоминают Иоанну — супругу Хузы, домоправителя царя Ирода, и благочестивую Сусанну, которая вместе с другими женами принесла миро для погребального ритуала. Зная, что к месту погребения приставлена стража, все они пришли совершить полагающийся обряд, рискуя быть схваченными. Именно они первыми узнали о воскресении Христа и со словами «Христос Воскрес» разнесли эту радостную весть по округе. Затем уже Иисус явился к апостолу Петру и другим ученикам.

Однако в отличие от апостолов и 70 других последователей, из которых кто-то служил Спасителю явно, кто-то — тайно, опасаясь гонений, а кто-то и вовсе предал Христа, Иисус не звал их следовать за собой. Они сами пошли за ним как за своим Спасителем и Сыном Божиим. Несмотря на разное происхождение и судьбы, все они вошли в историю как пример христианской любви и стойкости. Поэтому день их памяти установлен в один день, в то время как в Католической церкви существуют разные даты, посвященные отдельным женам-мироносицам.

Кроме того, в православной традиции День жен-мироносиц считается праздником всех женщин-христианок. Поэтому его часто называют православным женским днем и предлагают сделать еще одним государственным выходным, как Международный женский день 8 марта.

День жен-мироносиц – 2025: церковные традиции

В этот торжественный день в храмах проходят праздничные богослужения. В ходе службы читаются отрывки из Евангелия, в которых повествуется о великом подвиге женщин, сопровождавших Христа в жизни и не оставивших его после физической смерти. Священники поздравляют всех прихожанок, подчеркивая важность женского служения и роли жен-мироносиц как первых свидетелей воскресения Христа.

По традиции в День жен-мироносиц цветы и небольшие сувениры дарят всем своим близким: мамам, сестрам, бабушкам, тетушкам, дочерям и подругам. Считается, что в этот день все они именинницы. Не остаются в стороне и мужчины. Они поздравляют своих жен с торжеством, благодаря их за любовь и заботу.

Для верующих в праздник существует ряд запретов. В этот день запрещается ругаться, сплетничать, заниматься тяжелым физическим трудом за исключением работ в огороде, если это необходимо. Особенно важно посвятить праздничный день молитве. В церквях поклоняются иконе «Жены-мироносицы у гроба Господня». При домашней молитве ее можно заменить на любой образ Богородицы.

Народные традиции празднования Дня жен-мироносиц

На Руси праздник называли «бабьей братчиной» или «бабьей неделей», поскольку праздновали его только женщины. В разных губерниях он имел свое название. Его суть состояла в том, чтобы по жребию выбрать женщину, которая должна была организовать праздник. Накануне также выбирали место празднования и ответственных за сбор продуктов для застолья.

С утра каждая женщина старалась побывать в церкви за обедней. После часто заказывался общий молебен, а во второй половине дня уже начинались празднования. Как правило, посиделки сопровождались песнями, плясками и заканчивались поздно вечером.

В этот же день было принято проводить обряд христосования и кумовства. По обычаю крестьянки снимали свои крестики и вешали на дерево. Затем по очереди подходили и брали крестик другой женщины. После совершения обряда они считались друг другу кумушками.

Приметы на День жен-мироносиц 4 мая

По приметам этого дня определяли, какими будут лето и будущий урожай. Согласно наблюдениям, ясная погода в праздник предвещает жаркое лето. Цветущая черемуха говорит о холодном мае и дождливом лете. А теплый ветер — к богатому урожаю хлеба. Плодородный год также обещают звездное небо и обильно цветущие деревья.

Существовали и особые бытовые приметы, которые позволяли заглянуть в будущее. Например, хорошим знаком считается дождь. Он обещает счастливые события в женской судьбе. В старину верили, что если девушка с утра умоется дождевой водой, то весь год будет красива и желанна. А если девушка улыбнулась проходящему мимо мужчине — к удаче и добру.

Ранее «Известия» рассказали о народных приметах и запретах на Радоницу.