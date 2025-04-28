29 апреля — Радоница: народные приметы и запреты

На девятый день после Пасхи православные отмечают Радоницу — день поминовения усопших. В праздник в храмах возобновляются регулярные панихиды, после которых верующие по обычаю посещают могилы умерших родственников. В 2025 году дата выпадает на вторник. О том, какие запреты и народные приметы связаны с этим днем, рассказывают «Известия».

Радоница — 2025: суть праздника

Считается, что название Радоница происходит от слова «радость». Его смысл заключается в том, чтобы донести радостную весть о воскресении Иисуса Христа до почивших близких. Поэтому праздник еще называют Пасхой для усопших. Но поскольку в Великий пост и Светлую седмицу заупокойные поминовения в церкви не совершаются, то верующие посещают храм и кладбище на Радоницу. Хотя некоторые делают это и раньше — на Красную горку, которая отмечается в первое воскресенье после Пасхи.

В праздник принято прибирать могилы после зимы и устраивать поминальную трапезу. Многие берут с собой куличи, яйца, кутью, блины, иногда алкоголь. Однако эти ритуалы не являются церковными, а служат отголосками языческих времен. Традиция поминовения усопших существовала еще в дохристианской Руси. Зачастую такие дни были привязаны к аграрному календарю. Тогда и появился обычай делить трапезу с почившими предками, который сохранился и после принятия христианства.

При этом древние славяне считали, что умершие не покидают этот мир насовсем, а становятся духами-хранителями рода. В определенные дни в году они могли возвращаться на землю, помогать в делах или, наоборот, насылать несчастья. Поэтому души умерших старались задобрить с помощью различных ритуалов, в том числе пышных трапез, песен и гуляний.

Один из день весенней тризны по усопшим стал прародителем современной Радоницы. Этот праздник по сей день отмечают не только в России, но и в Белоруссии, Украине, Сербии, Молдавии, Польше и ряде других славянских государств.

Что нельзя делать на Радоницу в 2025 году

На Радоницу не принято заниматься посевами и работать в огороде, чтобы каким-либо образом не «потревожить» землю. Кроме того, нельзя поднимать упавшие на землю предметы, так как, по поверьям, это дань умершим.

Домашние дела, например уборка или готовка, не возбраняются. Но брать в руки иголки, вязальные крючки и спицы не рекомендуется, чтобы не навлечь на себя неприятности. День следует проводить в радостном, светлом настроении. Любые ссоры, скандалы, как и уныние, находятся под запретом.

Поскольку праздник посвящен умершим, то на Радоницу запрещается устраивать большие шумные торжества — юбилеи, свадьбы. Также стоит учесть, что церковь в этот день не совершает таинство крещения и венчания. Венчаться можно в понедельник, накануне Радоницы, или в среду — после праздника.

Во время поминальной трапезы принято делиться только светлыми воспоминаниями о почивших. Отзываться плохо о покойных считается большим грехом и неуважением к их памяти. Также нельзя превращать поминовение в шумное мероприятие, гадать и проводить другие магические обряды в поминальный день. Но обязательно нужно молиться об умерших. Это можно делать как в храме, так и дома или на кладбище.

Народные приметы на Радоницу 29 апреля

В народе с Радоницей связано множество примет и поверий. С утра наши предки приводили себя в порядок и надевали чистую одежду. Носить вчерашние вещи возбранялось, иначе можно было привлечь старые проблемы. Если в праздник шел дождь, то умывались дождевой водой. Дождь на Радоницу был хорошим знаком, а дождевая вода в этот день считалось целебной.

На Руси еще существовал обычай топить баню для усопших родственников. В ней оставляли веники, средства для мытья, чистую одежду — всё, что может понадобиться духу умершего. В старину верили, что в праздник души покойных возвращаются на землю, поэтому старались всячески их задобрить и приветить, чтобы ненароком не разозлить предка.

Большое внимание уделяли погодным приметам. Это связано с тем, что обычно Радоница выпадала на середину весны — начало полевых работ. По погоде в этот день судили, каким будет лето и стоит ли ждать хорошего урожая. Так, заморозки сулили скудный урожай, а дождь обещал плодородный год. В некоторых регионах даже проводили специальный обряд окликания дождя.

О том, что ждать в будущем, судили по поведению животных и птиц. Считалось, что через них сами умершие передают знаки живым. Хороший знак — увидеть на Радоницу голубя, особенно если он сел на подоконник. Если кошка ходит по пятам за хозяином — к положительным переменам в жизни. Собака ластится к человеку — впереди ждет встреча с добрым другом. А синица, севшая на ограду или окно — к новостям издалека.

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