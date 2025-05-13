СМИ усомнились в выгодности сделки США и Украины по минералам
Соглашение, заключенное между США и Украиной по минералам, не принесет прибыли от добычи полезных ископаемых в течение десятилетия и потребует больших инвестиций частного сектора для осуществления проектов. Об этом 13 мая сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.
«По нашим оценкам, это займет от 10 до 15 лет», — процитировала газета экс-главу отдела природных ресурсов Европейского банка реконструкции и развития Эрика Расмуссена.
Уточняется, что только на одну разработку полезных ископаемых на шахтах на Украине потребуется минимум десять лет. Кроме этого в перспективе сохранятся и логистические риски.
«Сделка мало что решает в снижении рисков в цепочке поставок в течение следующего десятилетия», — добавил глава консультативной группы по горнодобывающей промышленности компании Clareo Питер Брайант.
К дополнительным препятствиям для успешной реализации соглашения относятся конфликт на Украине, разрозненные геологические данные, поврежденная инфраструктура и коррупция при разработке месторождений.
1 мая США и Украина подписали соглашение по недрам. Уточняется, что в рамках него будет создан специальный инвестиционный фонд, который должен направлять доходы от разработки месторождений на восстановление Украины.