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Банкам запретят открывать счета несовершеннолетним россиянам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Банкам запретят открывать счета несовершеннолетним россиянам без согласия их родителей (усыновителей, попечителей). Как выяснили «Известия», такой законопроект депутатов «Единой России» Госдума готовится принять в первом чтении 13 мая.

«Банк России информационным письмом от 25 августа 2021 г. рекомендовал кредитным организациям при заключении договора банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет запрашивать у них письменные согласия их законных представителей. Между тем на сегодня, несмотря на позицию Банка России, кредитными организациями широко используется практика открытия счетов несовершеннолетним без письменного согласия их законных представителей, обосновывая такой порядок тем, что при открытии счета применяются правила о договоре банковского вклада», — говорится в пояснительной записке, которая есть у «Известий».

В ней также сообщается, что в такой ситуации, по мнению банков, выдача дебетовых карт несовершеннолетним не требует письменного согласия их законных представителей.

«Однако в правоприменительной практике зачастую встречаются противоправные случаи с использованием дебетовых банковских карт, полученных несовершеннолетними без согласия их законных представителей», — сообщают депутаты, предлагая запретить такую практику.

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Еще в мае 2024 года инициативу с учетом доработки поддержало правительство. Как и правовое управление Госдумы, кабмин обратил внимание, что законопроект нуждается в согласовании с положениями ст. 26 Гражданского кодекса России, предусматривающей право несовершеннолетних самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими. При этом ограничение права указанных несовершеннолетних самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами возможно только судом при наличии на это достаточных оснований.

9 апреля сообщалось, что бизнес попросил ЦБ об открытии банковских счетов без прихода в офис. Если до этого клиента уже идентифицировали в другом банке, игрокам следует обмениваться информацией и разрешать онлайн-обслуживание.

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