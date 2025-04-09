Бизнес попросил ЦБ об открытии банковских счетов без прихода в офис. Если до этого клиента уже идентифицировали в другом банке, игрокам следует обмениваться информацией и разрешать онлайн-обслуживание. Такая инициатива содержится в письме «Опоры России» в регулятор (есть у «Известий»). Сейчас по требованиям антиотмывочного законодательства клиент должен лично посетить офис банка.

Механизм «переиспользования идентификации» уже апробирован на физлицах, уточняется в письме. Он предусмотрен для банков, подключенных к финансовым платформам (например, «Финуслугам»), которые могут проводить проверку личности самостоятельно или с помощью третьих кредитных организаций. При этом «Финуслуги» нацелены на работу с физлицами.

«Таким образом передача идентификации от одного банка к другому разрешена с прослойкой в виде финансовой платформы, но запрещена напрямую», — подчеркивается в документе бизнес-объединения.

В ЦБ сообщили «Известиям», что предложения «Опоры России» требуют анализа, в том числе с привлечением Росфинмониторинга — затем позицию регуляторов направят представителям бизнеса. В Банке России считают, что действующее «антиотмывочное законодательство» и так предусматривает много исключений, позволяющих удаленную идентификацию.

В Росфинмониторинге разделяют позицию рынка о том, как важно повышать доступность финансовых услуг, но отмечают, что обязательно нужно сохранять надлежащий уровень безопасности и выполнять требования международных антиотмывочных стандартов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Издалека быстро: бизнес попросил об открытии счета без посещения банка