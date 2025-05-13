Овечкин обошел Лемье в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ

Российский хоккеист, капитан хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в четвертом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнз» 12 мая забил гол и обошел канадца Марио Лемье в списке лучших снайперов плей-офф Кубка Стэнли.

При этом «Вашингтон» уступил «Харрикейнз», и матч закончился со счетом 2:5, сообщает «Спорт-Экспресс».

У столичной команды отличились Джейкоб Чикран и Александр Овечкин. Для россиянина шайба стала 77-й в карьере во встречах плей-офф НХЛ. По этому показателю Овечкин занял чистое 12-е место по голам в списке лучших снайперов.

В команде «Харрикейнз» шайбы забросили Шейн Гостисбеер, Сэт Джарвис, Тейлор Холл, Шон Уокер и Андрей Свечников, а Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.

Пятый матч пройдет 16 мая и начнется в 2:00 мск.

«Вашингтон» 9 мая обыграл «Каролину» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ со счетом 3:1.В составе победителей отличились нападающие Коннор Макмайкл (23-я минута), Том Уилсон (59-я) и защитник Джок Карлсон (42-я). У «Каролины» гол забил защитник Шейн Гостисбеер (50-я минута).