Премьер-министр Канады Марк Карни во вторник, 13 мая, представит новое правительство страны, в составе которого более будет более половины «новичков». Об этом 12 мая сообщил телеканал CTV News со ссылкой на канцелярию.

«Новый кабинет Карни будет иметь более узкий состав, и, хотя ожидается, что основной состав кабинета министров составит менее 30 человек, [премьер-министр] также назначит до 10 госсекретарей», — следует из публикации.

Уточняется, что бывший министр финансов Канады Христя Фриланд, известная своим антироссийским курсом, останется в составе кабмина.

Присяга состоится в Ридо-холле в Оттаве 13 мая.

Ранее, 6 мая, Карни в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что его страна не продается. Американский лидер, в свою очередь, заметил, что сейчас не собирается обсуждать с премьер-министром эту тему, но подчеркнул, что такое развитие событий «дало бы массу преимуществ» Оттаве.