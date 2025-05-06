Карни заявил Трампу о невозможности продажи Канады

Премьер-министр Канады Марк Карни в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что его страна не продается. Трансляция встречи 6 мая велась на официальной странице Белого дома на YouTube.

«Как вы знаете из сферы недвижимости, есть такие места, которые никогда не продаются», — заявил Карни.

Трамп, в свою очередь, заметил, что сейчас не собирается обсуждать с премьер-министром эту тему, но подчеркнул, что такое развитие событий «дало бы массу преимуществ» Оттаве. Американский лидер подчеркнул, что уважает канадцев, США будут друзьями с этой страной.

Кроме того, американский лидер сообщил, что хотел бы заключить новое торговое соглашение с Оттавой и намерен обсудить с Карни ситуацию на Украине.

Трамп 2 февраля заявил, что, если Канада хочет добиться снижения налогов и не уплачивать таможенные пошлины, она должна войти в состав США в качестве 51-го штата. Американский лидер добавил, что без огромных американских субсидий Канада просто потеряет свою жизнеспособность.