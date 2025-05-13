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ФБР приказало своим агентам уделять больше внимания мигрантам

Reuters: ФБР приказало агентам сфокусироваться на мигрантах
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Фото: ТАСС/Jessica Phelps
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Федеральное бюро расследований (ФБР) дало своим агентам указание, согласно которому они должны будут уделять больше времени иммиграционному контролю, сократив количество расследований, связанных с преступлениями «белых воротничков». Об этом в понедельник, 12 мая, сообщило инфоагентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Как указали в СМИ, сотрудники будут выделять около трети рабочего времени поддержке администрации президента США Дональда Трампа в борьбе с нелегальной иммиграцией.

«В понедельник (12 мая. — Ред.) ФБР приказало агентам увеличить количество времени, которое они уделяют иммиграционному надзору, и сократить расследование преступлений, совершаемых «белыми воротничками», — говорится в публикации.

Там уточнили, что дела работников умственного труда будут «не в приоритете» по меньшей мере до конца текущего года.

В агентстве подчеркнули, что в связи с усилением мер по борьбе с нелегальной миграцией тысячи сотрудников федеральных правоохранительных органов были привлечены к новой работе в качестве сотрудников иммиграционных служб. Это, в свою очередь, снизило эффективность борьбы с преступностью из других областей.

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В рамках обсуждения проекта государственного бюджета на 2026 год Трамп предложил 2 мая прекратить выделение $3,5 млрд на программы, направленные на переселение мигрантов. На следующий день американский лидер отметил, что в случае отказа судов поддерживать его политику в вопросах депортации можно будет говорить о наступлении конца всей страны.

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