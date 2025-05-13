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Филиппинский вулкан Канлаон выбросил столб пепла на высоту не менее 4,5 км

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Фото: Global Look Press/PHIVOLCS
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Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (PHIVOLCS) во вторник, 13 мая, сообщил, что находящийся на острове Негрос вулкан Канлаон выбросил столб пепла и дыма на высоту примерно 4,5 км.

«Умеренно взрывное извержение произошло в кратере вершины вулкана Канлаон сегодня, 13 мая, которое длилось пять минут на основании сейсмических и инфразвуковых данных», — говорится в сообщении.

Раскаленные потоки лавы спустились по южным склонам вулкана в пределах примерно 2 км от кратера, уточнили в институте. Отдельно специалисты уточнили, что в данный момент вулкан находится в состоянии «магматического волнения», с повышенными шансами кратковременных взрывных извержений.

Информации о пострадавших нет, но институт посоветовал эвакуировать все поселения в радиусе 6 км от вулкана на случай следующих извержений.

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Агентство Antara 16 апреля сообщило о том, что пять новых извержений вулкана Семеру произошли в провинции Восточная Ява в Индонезии. Согласно информации специалистов, столб вулканического пепла поднялся на высоту до 1 тыс. м над кратером, достигнув отметки 4676 м над уровнем моря.

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