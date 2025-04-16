В Индонезии зафиксированы пять новых извержений вулкана Семеру
Пять новых извержений вулкана Семеру произошли в провинции Восточная Ява в Индонезии. Об этом 16 апреля сообщает агентство Antara со ссылкой на данные наблюдательного поста.
Согласно информации специалистов, столб вулканического пепла поднялся на высоту до 1 тыс. м над кратером, достигнув отметки 4676 м над уровнем моря. Пепловое облако с высокой интенсивностью распространяется в северном и северо-восточном направлениях.
Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии призвал местных жителей и туристов сохранять осторожность и не приближаться к кратеру на расстояние менее 13 км «из-за риска выбросов раскаленных камней».
8 апреля Вулкан Канлаон, расположенный на центральном филиппинском острове Негрос, в ходе извержения выбросил столб пепла и дыма на высоту приблизительно 4 км. Уточняется, что взрывное извержение началось 8 апреля в 5:51 по местному времени (00:51 мск).