Филиппинский вулкан Канлаон выбросил столб пепла на высоту около 4 км

Вулкан Канлаон, расположенный на центральном филиппинском острове Негрос, в ходе извержения выбросил столб пепла и дыма на высоту приблизительно 4 км. Об этом во вторник, 8 апреля, сообщила пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Филиппин.

«В результате извержения образовался объемный изогнутый шлейф высотой около 4 тыс. м, который движется на юго-запад», — сказано в сообщении в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Уточняется, что взрывное извержение началось 8 апреля в 5:51 по местному времени (00:51 мск). В настоящее время над вулканом объявлен третий уровень опасности из пяти возможных.

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