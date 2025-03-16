СМИ сообщили об извержении вулкана Левотоби в Индонезии
В Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби. Об этом 16 марта сообщает агентство ANTARA.
По словам агентства, вулкан выбросил пепел на высоту 2 км и власти повысили статус извержения до четвертого, высочайшего уровня опасности.
Извержение произошло после недель повышенной вулканической активности на горе, расположенной на острове Флорес в Восточной Индонезии. Это побудило местное правительство издать приказ об эвакуации близлежащих деревень.
«Жителям горы Левотоби, а также посетителям и туристам не разрешается осуществлять какую-либо деятельность в радиусе 4 км от центра извержения и секторальной зоны в 5 км к северо-западу от вулкана», — сообщает агентство, цитируя постановление властей.
Ранее, 16 января, сообщалось, что власти Индонезии объявили о проведении эвакуации более 3 тыс. человек после извержения вулкана Ибу, расположенного на острове Хальмахера. В первую очередь власти эвакуировали жителей наиболее близких к горе районов. Всего в окрестностях Ибу проживает около 13 тыс. человек.