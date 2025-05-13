В Британии начали расследование возгорания в доме премьер-министра Стармера
Полиция Лондона начала расследование после сообщений о пожаре в доме премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщило издание Sky News.
«По данным столичной полиции, расследованием в качестве меры предосторожности занимается контртеррористическая полиция», — говорится в материале.
По словам представителей полиции, в результате пожара поврежден вход в дом, пострадавших нет.
Ранее в этот день Стармер объявил об ужесточении миграционной политики Великобритании. Премьер-министр прокомментировал новую политику Великобритании, касающуюся мигрантов, перед публикацией проекта «Белой книги» по миграционной тематике. Он подчеркнул, что количество мигрантов снизится существенно, однако не сообщил об ожидаемых цифрах.