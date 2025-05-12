Стармер объявил об ужесточении миграционной политики Великобритании

Миграционная политика Великобритании ужесточится, чтобы снизить приток иностранцев. Об этом заявил 12 мая премьер-министр страны Кир Стармер на пресс-конференции.

«Позвольте мне прояснить, теперь всё заканчивается. Мы создадим систему миграции, которая будет контролируемой, избирательной и справедливой», — цитирует его канал Sky News.

Премьер-министр прокомментировал новую политику Великобритании, касающейся мигрантов, перед публикацией проекта «Белой книги» по миграционной тематике. Он подчеркнул, что количество мигрантов снизится «существенно», однако не сообщил об ожидаемых цифрах.

План, опубликованный на сайте правительства Великобритании, под названием «Восстановление контроля над иммиграционной системой» включает новые меры для сокращения миграционных потоков. К примеру, теперь иностранцам, которые планируют жить в стране, необходимо будет подтвердить свой уровень английского языка. Кроме того, для получения постоянного вида на жительство мигрантам придется прожить в Великобритании 10 лет, а не пять, как было раньше.

Изменения коснутся и студентов. Для них срок пребывания в стране сократится с пяти лет до 18 месяцев после окончания учебы. Помимо этого, реформа затронет систему депортации: министерство внутренних дел будет получать информацию об иностранцах, которые осуждены за преступления и приговорены к тюремным срокам.

Как сообщает Sky News, предложенные меры могут сократить поток мигрантов примерно на 98 тыс. человек в год.

Ранее, 11 марта, газета Politico рассказала, что в Евросоюзе (ЕС) планируют разработать общую систему по возвращению мигрантов на родину. Проект предполагает регулирование процесса высылки мигрантов, ужесточение наказания за невыполнение указа о депортации и создание за пределами ЕС «пунктов для возвращения», где будут размещаться мигранты, ожидающие высылки.