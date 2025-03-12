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СМИ сообщили о предложении ЕК ввести правила для возвращения мигрантов на родину

Politico: ЕК предложила ввести правила для возвращения мигрантов на родину
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Фото: Global Look Press/Ismael Rosas
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В Евросоюзе (ЕС) может появиться общеевропейская система по возвращению мигрантов (Common European System for Returns). С соответствующим предложением выступила Еврокомиссия (ЕК). Об этом 11 марта сообщила газета Politico.

Согласно данным издания, предложение предполагает совершенствование процесса высылки мигрантов, ужесточение наказания за невыполнение указа о депортации и создание за пределами ЕС «пунктов для возвращения», где будут размещаться мигранты, ожидающие высылки. Такие положения системы назвали еврокомиссар по миграции Магнус Бруннер и депутат Европарламента Хенна Вирккунен.

«Наши граждане ожидают эффективных мер по вопросу мигрантов. Когда люди, у которых нет разрешения на пребывание в ЕС, всё же остаются, это подрывает доверие ко всей миграционной политике и уменьшает возможность Европы привлекать и удерживать у себя новые умы и таланты», — заявляет депутат Вирккунен.

Помимо вышеупомянутых функций новой системы, предполагается, что национальные власти получат расширение полномочий, а депортированные мигранты, которые представляют угрозу ЕС, получат автоматический запрет на въезд во все страны Евросоюза.

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4 октября 2024 года сообщалось, что 14 из 27 государств — членов ЕС подписали документ с призывом к Европейской комиссии (ЕК) ужесточить правила по возвращению нелегальных мигрантов в страны Евросоюза. Также к письму присоединились три страны: Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. Это произошло после ряда выборов в некоторых странах Евросоюза, на которых проблема миграции стала доминирующей, и признаков растущей поддержки ужесточения контроля.

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