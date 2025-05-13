Стендап-комику Останину продлили арест по делу о разжигании ненависти
Стендап-комику Артемию Останину продлили арест по делу о разжигании ненависти. Это в понедельник, 12 мая, следует из картотеки Судов общей юрисдикции Москвы.
«Удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей», — отмечено там.
Мещанский районный суд Москвы 19 марта арестовал стендап-комика Артемия Останина на два месяца по обвинению в разжигании ненависти к участникам спецоперации.
Ранее, 18 марта, Останина задержали при попытке выехать из России. По версии следствия, 15 марта стендап-комик в публичном выступлении высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность.
После задержания комик принес извинения за свои слова и заявил, что у него не было цели задеть чьи-либо чувства.