В Лондоне шестерых болгар осудили за якобы шпионаж в пользу России
В Лондоне шестерых граждан Болгарии приговорили к тюремному заключению общей продолжительностью на срок более 50 лет за якобы шпионаж в пользу России. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщила контртеррористическая полиция Соединенного Королевства на своем сайте.
Как говорится в заявлении, Орлин Русев, Бизер Джамбазов, Катрин Иванова, Иван Стоянов, Ваня Габерова и Тихомир Иванчев получили сроки от 5 лет и 3 месяцев до 10 лет и 8 месяцев.
По словам британской полиции, следствие выявило шесть основных шпионских «заговоров», в которых якобы участвовала группа. Среди них действия, направленные против двух журналистов и бывшего высокопоставленного казахстанского политика, проживавшего в Великобритании.
Также шпионаж был нацелен на военный объект США в Германии, где, по данным участников операции, подготавливали украинских военных. И последней целью стал некий человек, «объявленный Россией иностранным агентом».
Ранее, 9 мая, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве Киева в Будапеште. По его словам, Венгрия «никогда не поставляла Украине оружие и никогда не будет».
После в этот день глава украинского МИДа Андрей Сибига заявил, что посол Венгрии в Киеве был вызван в министерство иностранных дел, где ему была вручена нота, в которой содержится предписание покинуть территорию страны двум венгерским дипломатам в ближайшие 48 часов.