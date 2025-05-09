МИД Украины предписал двум венгерским дипломатам покинуть страну

Посол Венгрии в Киеве был вызван в министерство иностранных дел Украины, где ему была вручена нота, в которой содержится предписание покинуть территорию страны двум венгерским дипломатам в ближайшие 48 часов. Об этом 9 мая заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети X (бывш. Twitter)

«Два венгерских дипломата должны покинуть нашу страну в течение 48 часов. Мы только что вызвали посла Венгрии в МИД Украины и вручили ему соответствующую ноту. Мы действуем в ответ на действия Венгрии, исходя из принципа взаимности и наших национальных интересов», — написал Сибига.

Ранее в этот день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве Киева в Будапеште. По его словам, Венгрия «никогда не поставляла Украине оружие и никогда не будет».