Сийярто сообщил о высылке двух работавших в Будапеште украинских шпионов

Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве Киева в Будапеште. Об этом 9 мая заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Сегодня мы выслали из Венгрии двух шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в украинском посольстве в Будапеште. Мы передали решение и соответствующую ноту послу Украины в Будапеште», — сообщил Сийярто в видеообращении, размещенном в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, Венгрия «никогда не поставляла Украине оружие, и никогда не будет». Министр также отметил, что страна не позволит втянуть себя в этот конфликт. Сийярто уточнил, что с начала спецоперации со стороны Киева постоянно усиливается клеветническая кампания против венгров.

Ранее, 7 мая, Сийярто заявил, что Венгрия в ходе неформальной встречи глав МИД государств Евросоюза (ЕС) не станет поддерживать предложение объединения об оказании военной помощи Украине. По его словам, это наносит удар по энергетической безопасности государства.