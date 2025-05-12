Почти 2 млрд рублей направят на капремонт краевой больницы в Чите
В Забайкальском крае определили подрядчика, который займется капремонтом краевой клинической больницы. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на результаты аукциона, опубликованные на портале госзакупок.
Работы по ремонту больницы, расположенной на улице Коханского, выполнит местная компания ООО «Сфера». Стоимость контракта составила 1,95 млрд рублей.
Капитальный ремонт медучреждения разбит на три этапа, выполнение первого запланировано на 2025 год. Полностью завершить обновление больницы, согласно документации, необходимо до 31 декабря 2027 года.
Информагентство уточняет, что «Сфера» стала единственной компанией, которая подала заявку на участие в тендере.
В апреле сообщалось, что в Иркутске осенью этого года планируют завершить строительство одного из крупнейших детских медучреждений региона. Общая готовность здания поликлиники № 10 составляет более 90%.