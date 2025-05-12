Реклама
Прямой эфир
Мир
В ООН выразили воодушевление инициативой РФ по прямым переговорам с Украиной
Мир
Премьер-министр Индии сообщил о приостановке ударов по Пакистану
Общество
Режиссер Карен Шахназаров поделился воспоминаниями о теплой дружбе с Гребешковой
Авто
На трассе М-11 «Нева» повысили тарифы за проезд
Мир
На Украине указали на обнуление Трампом ультиматума Европы к РФ
Мир
Политолог Безпалько назвал закрытие генконсульства РФ в Кракове недружественным актом
Мир
Заложник ХАМАС с гражданством США был передан израильским военным
Экономика
Новак спрогнозировал лидерство РФ на нефтегазовых рынках Азии к 2050 году
Мир
Индийские СМИ сообщили о стрельбе и перехвате беспилотников на границе с Пакистаном
Общество
В Перми возбудили уголовное дело по факту гибели найденной на заборе девушки
Мир
Французский депутат указал на стремление Макрона продолжать украинский конфликт
Мир
Посольство РФ в Йемене сообщило об эвакуации моряков с танкера Seven Pearls
Мир
Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным
Мир
В Кремле указали на недопустимость языка ультиматумов для России
Общество
Россияне могут получить компенсацию за переохлаждение на рабочем месте
Мир
Во Франции положительно оценили предложение Путина о прямых переговорах с Украиной
Мир
Эрдоган назвал переговоры с Путиным по Украине содержательными

В Ровенской области двое молодых людей попытались взорвать полицейских

0
Фото: Global Look Press/Ilya Moskovets
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Ровенской области Украины двое юношей были задержаны за попытку взорвать сотрудников полиции. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора страны.

«Двум ровенцам вручили уведомление о подозрении в совершении террористического акта по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 258 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, юноши получили инструкцию по сбору взрывчатки и координаты для ее установки. Подростки разместили взрывные устройства в заброшенном здании. После звонка их сообщницы полицейские прибыли на место, где была заложена бомба. Взрывное устройство было активировано, однако в результате инцидента никто не пострадал.

Уточняется, что юношей задержали. Они арестованы без возможности внесения залога.

Шпионские игры: ФСБ за полгода раскрыла девять британских дипломатов под прикрытием
Все они занимались разведывательно-подрывной деятельностью на территории России

Ранее, 4 апреля, СМИ сообщили, что в результате взрыва автомобиля в Днепропетровске (украинское название города с 2016 года — Днепр) пострадал чиновник и его жена. На месте происшествия работали сотрудники полиции, Службы безопасности Украины (СБУ), прокуратуры.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025