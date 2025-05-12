В Ровенской области двое молодых людей попытались взорвать полицейских
В Ровенской области Украины двое юношей были задержаны за попытку взорвать сотрудников полиции. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора страны.
«Двум ровенцам вручили уведомление о подозрении в совершении террористического акта по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 258 УК Украины)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, юноши получили инструкцию по сбору взрывчатки и координаты для ее установки. Подростки разместили взрывные устройства в заброшенном здании. После звонка их сообщницы полицейские прибыли на место, где была заложена бомба. Взрывное устройство было активировано, однако в результате инцидента никто не пострадал.
Уточняется, что юношей задержали. Они арестованы без возможности внесения залога.
Ранее, 4 апреля, СМИ сообщили, что в результате взрыва автомобиля в Днепропетровске (украинское название города с 2016 года — Днепр) пострадал чиновник и его жена. На месте происшествия работали сотрудники полиции, Службы безопасности Украины (СБУ), прокуратуры.