В Днепропетровске взорвался автомобиль чиновника
В результате взрыва автомобиля в Днепропетровске (украинское название города с 2016 года — Днепр) пострадал чиновник и его жена. Об этом 4 апреля сообщила национальная полиция Украины.
«Сообщение о взрыве поступило в милицию сегодня около 7:40. Водитель автомобиля — местный чиновник — и его жена получили ранения», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что на место происшествия выехали сотрудники полиции, Службы безопасности Украины (СБУ), прокуратуры.
Нацполиция Украины 23 марта сообщила, что в результате взрыва в здании полиции в Одесской области погибла женщина и пострадали несколько человек. По данным интернет-газеты «Страна.ua», накануне происшествия женщина с пакетом вошла в здание полиции в городе Беляевка.