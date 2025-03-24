Призрак выборов: почему активизировалась украинская оппозиция

В Киеве оживилась внутренняя политика, главные оппозиционные тяжеловесы выступили с резкой критикой Зеленского. Так, бывший президент Петр Порошенко обвинил действующие власти в стремлении установить диктатуру, Юлия Тимошенко потребовала добиться немедленного прогресса на мирных переговорах. В свою очередь, правящая команда дала ход законопроекту, который позволяет нацгвардии применять оружие против участников акций протеста. «Известия» разбирались в ситуации.

Оппоненты Зеленского идут в атаку

В Киеве нынешней весной оживилась оппозиция. Петр Порошенко дал разгромное интервью немецкому изданию Bild, в котором заявил, что Владимир Зеленский узурпирует власть и ведет страну к диктатуре. Политик также назвал введенные против него санкции атакой на свободу и демократию. «Это просто очень глупое, незаконное, преступное нарушение закона. Я единственный политический лидер, единственный лидер оппозиции, [попавший под санкции] без каких-либо объяснений», — заявил он.

Петр Порошенко Фото: TASS/Zuma

Партия «Европейская солидарность», которую возглавляет Порошенко, резко раскритиковала стиль и формат мирных переговоров, которые украинские власти ведут с американской администрацией. «Украинцы почему-то только из западных СМИ узнают, что еще из собственности пообещал отдать Зеленский. Сначала это минералы, теперь — АЭС. Требуем встречи лидеров парламентских фракций с президентом и отчета министра иностранных дел Сибиги», — говорится в заявлении объединения.

В свою очередь, Юлия Тимошенко потребовала немедленного завершения вооруженного конфликта. Она обратила внимание на слова главы немецкой разведки Бруно Каля, который заявил, что Россия сможет использовать свои ресурсы против Европы, если война на Украине закончится до 2030 года. «Бруно Каль впервые официально подтвердил то, во что нам так не хотелось верить. Ценой существования Украины и ценой жизней сотен тысяч наших граждан кто-то решил заплатить за «истощение» России ради безопасности Европы?» — возмутилась она.

Фото: ТАСС/Иван Николаев

Наконец, бывший спикер Верховной рады, действующий депутат Дмитрий Разумков призвал срочно создать парламентскую группу для переговоров с США. «У нас нет времени на промедление. Мы должны объединить усилия, чтобы не допустить ослабления помощи, сохранить единство с союзниками и укрепить нашу позицию на мировой арене», — подчеркивал он. Из контекста этого заявления при этом становится понятно, что речь идет о диалоге в обход Зеленского.

Более того, появились признаки брожения в правящей партии. Так, в конце февраля украинский парламент провалил голосование по постановлению, в котором выражалась поддержка продлению президентских полномочий Зеленского. В начале марта на сайте Верховной рады появилось заявление от имени парламента, в котором говорилось, что депутаты приветствуют мирные усилия Дональда Трампа, при этом документ опубликовали сразу после ожесточенного спора лидеров двух стран.

Американцы настаивают на проведении выборов

После инаугурации Дональда Трампа отношения между американским и украинским руководством резко ухудшились. Новый президент США называл Владимира Зеленского диктатором без выборов. «Я люблю Украину, но Зеленский сделал ужасную работу, его страна разрушена, и миллионы погибли напрасно — и это продолжается», — сокрушался он в одном из заявлений. Кроме того, подчеркивал, что рейтинг украинского лидера на сегодняшний день составляет всего 4%.

Противостояние достигло пика во время известной перепалки в Белом доме в ходе визита Зеленского в Вашингтон. На этом фоне появились сообщения о том, что американцы интенсивно налаживают контакты с украинской оппозицией. Издание Politico писало, что представители Трампа провели переговоры с Порошенко и Тимошенко, с которыми обсудили организацию на Украине выборов и смену власти. Оба политика при этом якобы рекламировали себя как людей, которые готовы на различные компромиссы.

Фото: REUTERS/Nathan Howard

Позже появилась дополнительная информация об этих переговорах. Согласно ряду сообщений, с американской стороны в них участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, журналист Такер Карлсон, сын американского президента Дональд Трамп – младший и его зять Джаред Кушнер. «Зеленского считают помехой. Как вы можете подорвать его позиции и сделать более сговорчивым? Ведите диалог с его политическими оппонентами и показывайте ему, что у США на Украине есть другие партнеры и варианты», — говорил один из источников.

Интересно при этом, что после перепалки в Белом доме стороны смягчили свою публичную риторику. Так, Зеленский говорил, что сожалеет о произошедшем, обещал работать для достижения мира «под сильным руководством президента США». Кроме того, в Саудовской Аравии украинская делегация согласилась на предложение американцев прекратить огонь на 30 дней. После этого и Трамп заговорил в другом тоне, состоявшийся 19 марта телефонный разговор с Зеленским он называл очень хорошим.

Президент США Дональд Трамп встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне, 28 февраля 2025 года Фото: REUTERS/Brian Snyder

Немало, однако, свидетельств того, что нынешнее потепление носит ситуативный характер, глобально американская администрация по-прежнему настроена поменять Зеленского. Например, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в своем интервью Такеру Карлсону говорил, что в Киеве якобы согласились провести выборы до подписания мирного договора с Россией. При этом украинские власти эту информацию не подтверждали, ранее они постоянно подчеркивали, что электоральная процедура пройдет только после полного завершения конфликта.

Правящая украинская команда на этом фоне пытается укрепить свои позиции. Так, правоохранительный комитет Верховной рады одобрил законопроект, который наделяет нацгвардию дополнительными полномочиями. Речь, в частности, идет о том, что силовики получат право применять для разгона массовых беспорядков не только резиновые дубинки и слезоточивый газ, но и огнестрельное оружие. Ожидается, что на голосование в украинском парламенте документ могут поставить до конца марта.

Что говорят эксперты

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов считает, что украинская оппозиция уже готовится к выборам.

— Мы видим заметную активизацию различных политиков, многие из них стали делать такие заявления, на которые совсем недавно не решались. Понятно, что избирательная кампания будет бурной, тем более свой интерес есть и у американцев. Я бы только не делал акцент исключительно на Порошенко и Тимошенко, на Украине есть и более влиятельные фигуры, среди них бывший главком ВСУ Залужный, мэр Киева Виталий Кличко, глава ГУР Буданов. Ко всем этим людям надо внимательно присматриваться, — рассуждает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Политолог Михаил Павлив говорит, что американская администрация по-прежнему настроена сменить Зеленского.