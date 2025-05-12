HR-эксперт назвал причину снижения мотивации после пассивного отдыха на выходных

Пассивный и однообразный отдых во время длинных праздничных выходных выбивает из ритма, а активный помогает перезагрузиться. Таким мнением с «Известиями» поделился HR-эксперт Гарри Мурадян.

«С одной стороны, длительный отдых помогает восстановиться, снизить стресс, повысить эмоциональное состояние. Но если человек слишком долго отдыхает и неконструктивно, — употребляет, слабо высыпается, — то, конечно, мотивация снижается», — пояснил Мурадян.

По его словам, за два-три дня до выхода на работу нужно ложиться и вставать в одно и то же время, а первые трудовые будни после длинных выходных начинать с маленьких и легких задач.

«В целом предприятия приостанавливают работу, экономика замедляется, а после праздников производительность сначала может снижаться из-за адаптации сотрудников, но в долгосрочной перспективе, конечно, отдохнувшие сотрудники работают эффективнее, что в целом выгодно бизнесу», — заключил он.

5 мая психолог и бизнес-тренер Юлия Куликова-Цай рассказала, как влиться в работу после майских праздников. Специалист посоветовала организовать календарь дел и заглянуть в него до окончания выходных, чтобы настроиться и, например, подготовиться к каким-то встречам. Кроме того, стоит уделять время небольшой физической нагрузке, достаточно будет 10–15 минут на зарядку с утра. Также поможет контрастный душ, не обязательно ледяной, но прохладный.