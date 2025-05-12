Эксперт назвал преимущества российского газа на мировом рынке

Российский газ сохраняет конкурентные преимущества на мировом рынке, несмотря на санкционное давление. Основными направлениями экспорта стали Китай и страны Центральной Азии, а в перспективе поставки могут значительно вырасти. Об этом рассказал «Известиям» 12 мая эксперт и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя правительства РФ Александр Новак спрогнозировал лидерство РФ на нефтегазовых рынках Азии к 2050 году. По его словам, развитие инфраструктуры для повышения экономической эффективности поставок нефти позволит России к 2050 году стать №1 на рынке нефти Азии и полностью обеспечить потребности отрасли флотом.

«Если мы говорим о газе, то наиболее перспективный рынок — это Китай. Сейчас он уже крупнейший покупатель российской нефти, а в 2025 году мы должны поставить туда 38 млрд куб. м газа», — сказал Юшков.

По его словам, следом за Китаем идут Турция и Белоруссия, однако объемы поставок в эти страны значительно меньше. Ключевым драйвером роста экспорта может стать проект «Сила Сибири — 2», который позволит добавить 50 млрд куб. м газа в год. Однако, как подчеркивает эксперт, реализация проекта займет время.

«Если контракт подпишут сейчас, то первый газ пойдет только через пять лет. А выход на полную мощность займет еще несколько лет. Так что реальный рост поставок возможен лишь к 2030 году», — объяснил специалист.

Еще одним перспективным направлением экспорта может стать Центральная Азия, где растет спрос на газ, а собственные запасы сокращаются.

«Узбекистан и Казахстан могут увеличить закупки. Через 5–10 лет суммарный объем поставок в этот регион может достичь 10–15 млрд куб. м», — пояснил эксперт.

Что касается сжиженного природного газа (СПГ), то здесь ситуация сложнее из-за санкций. Однако Россия готова наращивать производство, если найдутся покупатели, готовые игнорировать ограничения.

«Мы можем предлагать конкурентоспособные цены. До санкций российский газ выигрывал у американского на европейском рынке. У нас ниже углеродный след и себестоимость добычи», — подчеркнул Юшков.

Кроме того, США тратят значительно больше ресурсов на транспортировку СПГ, что делает российский газ экономически более выгодным. Однако дальнейшее расширение экспорта зависит от готовности стран-покупателей сотрудничать с Россией, несмотря на политическое давление.

Ранее, 9 мая, сообщалось, что Россия и Китай продвинулись в обсуждении проекта газопровода «Сила Сибири – 2». Уточняется, что были даны поручения для ускорения процесса согласования окончательных условий контракта.

До этого президент РФ Владимир Путин 21 января сообщал на переговорах с Си Цзиньпином, что Россия занимает первое место по поставкам в Китай природного газа и нефти, а КНР является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов.