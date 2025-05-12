Новак спрогнозировал лидерство РФ на нефтегазовых рынках Азии к 2050 году

Россия к 2050 году сможет стать первой на нефтяных и газовых рынках Азии за счет развития инфраструктуры для поставок ресурсов. С таким прогнозом 12 мая выступил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в авторской колонке для журнала «Энергетическая политика».

«Развитие инфраструктуры для повышения экономической эффективности поставок нефти позволит России к 2050 году стать №1 на рынке нефти Азии и полностью обеспечить потребности отрасли флотом», — рассказал он.

Кроме того, он рассказал о планах по развитию магистральных трубопроводов, портовой и железнодорожной инфраструктуры, в которые также входят увеличение пропускной мощности Восточного полигона.

«В планах — разработка собственных технологий бесшовных труб и труб большого диаметра, а также кооперация с дружественными странами для совместного развития газовой инфраструктуры и заключение долгосрочных контрактов, формирование своповых поставок партнерами», — отметил Новак.

Он считает, что именно из-за этого будет возможно нарастить экспорт трубопроводного газа до 197 млрд куб. м к 2036 году, а также сохранить показатели добычи и поступлений в федеральный бюджет, что впоследствии и приведет к первому месту России как экспортера на газовых рынках Азии.

Для реализации логистического и экспортного потенциалов РФ продолжит работу по улучшению магистральной инфраструктуры. По словам Новака, для этого запланировано строительство экспортного маршрута «Сила Сибири — 2», соединение «Силы Сибири» с Сахалин — Хабаровск — Владивосток, создание Единой системы газоснабжения с магистралями на востоке страны, ускорение поставок по Дальневосточному маршруту.

В части сжиженного природного газа (СПГ) Россия планирует продолжить играть ведущую экспортную роль, увеличить в среднесрочной перспективе производство СПГ до 100 млн т, а также стать частью тройки ведущих поставщиков на этом рынке.

«Достижению этой цели будет способствовать развитие собственного сервиса и технологий СПГ, расширение флота газовозов и создание специализированных хабов по перевалке, хранению и торговле СПГ. Передовое машиностроение в нефтегазохимии и СПГ-отрасли позволит обеспечить не только импортозамещение, но и экспорт технологий по этим направлениям», — подчеркнул Новак.

Ранее, 9 мая, сообщалось, что Россия и Китай продвинулись в обсуждении проекта газопровода «Сила Сибири — 2». Уточняется, что были даны поручения для ускорения процесса согласования окончательных условий контракта.

До этого президент РФ Владимир Путин 21 января сообщал на переговорах с Си Цзиньпином, что Россия занимает первое место по поставкам в Китай природного газа и нефти, а КНР является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов.