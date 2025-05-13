Число студий в новостройках Москвы за год сократилось на 13%

Студии становятся исчезающим форматом на первичном рынке «старой» Москвы. За минувшие 12 месяцев их число в продаже сократилось на 13%. Это минимальное предложение студий с мая 2022 года, следует из данных экспертов компании «Метриум» и ГК «Основа», с которыми ознакомились «Известия» 13 мая.

На первичном рынке столицы представлено 7914 студий — однокомнатных лотов с совмещенной кухней-гостиной. Это минимальное значение за 34 месяца: в мае 2022 года продавалось 7173 студии. Затем ежемесячно показатель превышал 8 тыс. лотов. За минувший год предложение студий снизилось на 13% — годом ранее в новостройках «старой» Москвы экспонировалась 9101 студия. В то же время число однокомнатных лотов в продаже выросло на 2,2%, двухкомнатных — на 2,1%, количество трехкомнатных сократилось на 2,1%, многокомнатных — на 2%.

Доля студий в общем объеме экспозиции за 12 месяцев упала на 2,2 процентного пункта — с 18,7 до 16,5%. В результате практически сравнялось количество студий и трехкомнатных лотов в продаже, хотя еще год назад наблюдался разрыв в полтора раза.

«Сокращение числа студий в продаже объясняется решениями столичных властей: запретами на проектирование малогабаритного жилья и строительство новых комплексов с апартаментами. Вместе с тем этот формат очень востребован, поэтому происходит активное исчерпание экспозиции. При этом студии могут быть необязательно малогабаритными, а их площадь может составлять до 30–35 кв. м, что сопоставимо с площадью однокомнатных квартир», — рассказал коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

Средняя цена «квадрата» в студиях на рынке новостроек Москвы составляет 481 тыс. руб. По экспертов, за прошедший год показатель вырос на 11,3%. Минимальный бюджет предложения студии — 4,8 млн (за 19,4 кв. м) в ЗелАО, максимальный — 1,02 млрд рублей (за 363,7 кв. м) в ЦАО.

«Еще полтора года назад в Москве насчитывалось свыше 30 проектов, где продаются только студии, а сегодня их практически не осталось. Меньше студий стали проектировать и в масштабных жилых комплексах. Главным образом, это связано с запретом жилья площадью не более 28 кв. м. Студии бывают и просторнее, причем значительно, но всё же большинство из них сравнительно невелики. По мере их активной реализации потенциальные покупатели, в основном клиенты с невысокими доходами и инвесторы-рантье, переориентируются на вторичный рынок», — отметил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Вместе с тем, по его словам, студии в новостройках не исчезнут полностью. Во-первых, останутся относительно просторные варианты для ценителей «евроформата».

«Во-вторых, сохранятся квартиры свободной планировки, которые при продаже условно позиционируются как студии, но, вероятно, будут превращены в многокомнатные помещения», — добавил он.

Ранее, 14 апреля, сообщалось, что средневзвешенная цена 1 кв. м жилья на первичном рынке премиум-класса Москвы составила 795 920 рублей. За год стоимость поднялась на 16,3%. В бизнес-классе «квадрат» подорожал на 4,5%, до 473 300 рублей.