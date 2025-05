Выходили на берег: наши звезды поют песни ВОВ, Sparks — безумствуют

Хабиб спел про смуглянку-молдаванку, Майли Сайрус сняла фильм, а Леонид Агутин стал Штирлицем. Среди музыкальных новинок мая (как уже вышедших, так и еще только готовящихся к изданию) есть релизы на любой вкус, да и громких имен среди авторов свежих записей хватает. Ну а главной темой, по крайней мере в русскоязычной индустрии, ожидаемо стал юбилей Победы, на который откликнулись самые разные исполнители и лейблы. «Известия» собрали лучшие работы.

Музыка Победы

80-летие Победы нельзя было не отметить крупным сборником песен времен Великой Отечественной войны в исполнении современных звезд. Нечто подобное делали и ранее, причем неоднократно, но к юбилейной дате удалось собрать, пожалуй, самый представительный состав артистов в диапазоне от Николая Расторгуева и Олега Газманова вплоть до кумиров зумеров Хабиба и Клавы Коки.

Правда, в этом разнообразии имен есть и опасность: насколько органично будут звучать великие и полные затаенной боли строки «В землянке», спетые MIA BOYKA, которая ассоциируется с хитами «Пикачу» и «Черная Лада»? Можно ли воспринимать всерьез «Смуглянку» из уст автора «Ягодки-малинки» Хабиба (кстати, аранжировка явно подсказывает эту параллель)? С другой стороны, кому, как не им, пробуждать интерес к репертуару прошлой эпохи у нынешних 20-летних?

Да, порой лица из «Тиктока» балансируют на грани хорошего вкуса — например, когда в «Катюше» Клава Кока увлекается самовыражением и теряет ту мудрую простоту, которая характерна, пожалуй, для всех великих военных песен. Хотя есть и приятные сюрпризы: SHAMAN, исполняя «Темную ночь» под скупое сопровождение акустической гитары, вовсе обходится без демонстрации вокальных возможностей, спев номер от начала до конца вполголоса. И всё же старая гвардия в лице Расторгуева и Газманова вне конкуренции. Как говорится, убедитесь сами.

Леонид Агутин — «Песня о далекой родине»

И еще один кавер мая, приуроченный к Дню Победы, но уже не из группового проекта, а самостоятельный — «Песня о далекой Родине», перепетая Леонидом Агутиным. Понятно, что это репертуар не военных лет, да и сам меланхоличный настрой великой мелодии Микаэла Таривердиева задает иной ракурс — перед нами взгляд на события времен Великой Отечественной уже из 1970-х, когда были сняты «Семнадцать мгновений весны». Но вот что интересно: исполняя тот же номер в 1997-м для проекта «Старые песни о главном-3», Агутин делал акцент на лирическом, романтическом содержании (способствовало тому и видео с участием Анжелики Варум, которая тогда еще не была супругой Леонида). Теперь же в песне просвечивает патриотическое и ностальгическое содержание, и дело вовсе не в аранжировке, где добавлено соло трубы, фортепианное, а затем и оркестровое сопровождение.

Сам голос Агутина стал другим — более наполненным, что ли. Ушла и харизматичная блюзовая хрипотца, сменившись чистотой (в прямом и переносном смысле) и проникновенностью. Нет, он остается узнаваемым. Но те, кто по-прежнему воспринимают Агутина как «босоногого мальчика», теперь посмотрят на него иными глазами.

Вокальный ансамбль ARIELLE — Гавриил Попов: Симфония № 4 «Слава Отчизне»

Настоящий раритет выпустила на днях фирма «Мелодия». Четвертая симфония советского композитора Гавриила Попова была найдена уже после его смерти и впервые исполнена только в 2023 году. Теперь же появилась и студийная запись.

Имя Попова у меломанов ассоциируется прежде всего с авангардом 1920-х: Септет, сочиненный им в 1927-м, в возрасте 23 лет, по сей день остается самым известным и репертуарным произведением автора. Ну а прочей публике куда ближе киномузыка Гавриила Николаевича: «Сказка о царе Салтане» Александра Птушко, «Великий перелом» Фридриха Эрмлера — вот лишь два громких наименования из фильмографии Попова. Добавим к этому не вышедший на экраны, уничтоженный в 1937 году «Бежин луг» Сергея Эйзенштейна — нелишним будет напомнить, что первым музыкантом-соавтором главного кинематографического гения был вовсе не Сергей Прокофьев, а именно Гавриил Попов.

Увы, запрет «Бежина луга» был не единственной травмой в жизни Попова. В 1948-м его объявили формалистом, и сочиненная в том же году Четвертая симфония так и осталась лежать в столе. Сегодня это кажется вдвойне странным, ведь музыка здесь — не авангардная, патриотические стихи Ильи Сельвинского — идеологически выдержанные. Зато сам жанр новаторский. Это сочинение для хора a cappella, то есть без инструментального сопровождения. И при всей традиционности гармонии и мелодии (впрочем, не без сюрпризов) цикл звучит современно и сегодня.

Miley Cyrus — Something Beautiful

Наиболее ожидаемый зарубежный релиз месяца — новая пластинка Майли Сайрус, которая к тому же будет дополнена полнометражным фильмом. После прошлогоднего триумфа, когда сингл Flowers принес певице долгожданную премию «Грэмми», Сайрус решила не сбавлять оборотов, однако сместить акценты. В том, что она может создавать хиты, никто не сомневается (в принципе, это было понятно давно — еще после Wrecking Ball, но почему-то долгое время ее не воспринимали всерьез в музыкальном истеблишменте США). А вот как насчет чего-то концептуального и масштабного? В новой пластинке, нескромно названной «Кое-что прекрасное», Майли вдохновляется ни много ни мало The Wall группы Pink Floyd и обещает, что это будет рассказ «об исцелении от травмы и поиске красоты в самые мрачные моменты жизни».

Убедительно получилось или нет, узнаем лишь 30 мая. Пока же по выпущенным синглам и клипам этого не понять. Визуальный ряд End Of The World, More To Lose и титульной композиции Something Beautiful весьма бесхитростный: артистка в бурлеск-нарядах просто поет на сцене, никакого действия нет и в помине. Песни, впрочем, симпатичные, хотя и не хитовые, а подчеркнутая старомодность аранжировок лишь добавляет им шарма.

Sparks — Mad!

Старшему участнику поп-дуэта Sparks Рону Мэйлу в этом году стукнет 80, а его соавтору и младшему брату Расселу сейчас 76. Но сбавлять оборотов они не намерены, а фантазии, эксцентричности и драйва у Мэйлов, кажется, стало даже больше. Два года назад они выпустили альбом The Girl Is Crying in Her Latte («Известия» рассказывали о нем), и вот уже на очереди новая пластинка с показательным названием: «Безумный!». Да уж, кем-кем, а занудами-обывателями Мэйлы точно не готовы становиться. Впрочем, если это и безумие, то строго контролируемое.

Музыка Sparks написана явно с холодной головой и трезвым сознанием. Мэйлы бережно сохраняют все фирменные черты своего стиля, поэтому ждать сюрпризов не стоит. Синтезаторное синти-поп-сопровождение, наивные и в то же время эксцентричные мотивы, от которых веет началом 1970-х — эпохи, когда Sparks и появились. Наверное, можно сказать, что дуэт «законсервировался». Но плохо ли это? Каждый может решить сам 23 мая.

Заметим, что два из четырех опубликованных синглов получили полноценные кинематографичные клипы — видно, что музыканты не скупятся на видеоряд, пусть даже при их статусе и в современных реалиях это скорее блажь, чем действенный коммерческий ход. Но факт в том, что на Мэйлов действительно надо смотреть, а не только слушать.

Mark Pritchard & Thom Yorke — Tall Tales

Если вы думали, что песни группы The Smile — реинкарнации Radiohead — слишком экстравагантные и непривычные, своим новым альбомом Том Йорк доказывает, что это еще весьма традиционная музыка, а настоящие эксперименты он приберег для сольного творчества.

Пластинка Tall Tales записана им без участия Джонни Гринвуда и постоянного продюсера «радиоголов» Найджела Годрича, зато вместе с электронщиком Марком Притчардом, который и определил общий характер музыки. Рока здесь нет вовсе, даже в таком специфическом варианте, как у The Smile и поздних Radiohead, но есть эмбиент (оцените композицию Ice Shelf), ретросинтезаторы (The Spirit) и россыпь всяких авангардных приемов, порой искажающих голос Тома до неузнаваемости.

Сообщается, что работа над пластинкой началась еще в 2020 году, во время пандемии. Йорк попросил Притчарда прислать ему инструментальные демотреки, выбрал из них лучшие и стал сочинять стихи. За пять лет, что материал вызревал, успела появиться и выпустить аж три альбома группа The Smile, поэтому ничего удивительного, что Йорк никак не мог закончить это дело. Но зато теперь мы можем оценить его в иной ипостаси и убедиться, что даже самая дикая музыка, дополненная возвышенным фальцетом Йорка, обретает выразительность и метафизическую одухотворенность.

Плейлист «Известий»

Наш плейлист мы решили на этот раз сделать тематическим и собрать несколько кавер-версий песен на тему Великой Отечественной. Среди них упоминавшиеся в обзоре, но не только. Обратите внимание на неожиданную интерпретацию «Темной ночи», сделанную группой «На-На» (вот уж точно не тот коллектив, который ассоциируется с таким репертуаром), джазовую версию «Случайного вальса» в исполнении Олега Аккуратова (это единственная прошлогодняя запись в плейлисте — пусть будет исключение из правила), ну а в конце — трек, символизирующий преемственность традиций: «Победа» в новом исполнении Ансамбля им. Александрова и сегодня звучит так же, как в прежние времена. Кое-что должно оставаться неизменным.