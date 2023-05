Если б я был Шаман: Дронов женится на фанатках, Тейлор Свифт не спит

Шаман идет под венец, Тейлор Свифт уступает место Лане Дель Рей, а Дмитриенко перепевает Овсиенко. Громких альбомов на прошедшей неделе не случилось, разве что вышел лонгплей рок-ветеранов Sparks (и мы, разумеется, уделили ему внимание). Но интересных клипов и синглов было предостаточно. «Известия» выбрали лучшее.

SHAMAN — «Мед»

SHAMAN выпускает новые синглы с завидной регулярностью, будто следуя формуле «куй железо, пока горячо», но его очередная работа как минимум удивит тех, кто прочно ассоциирует певца с патриотической тематикой. «Мед» — стандартный поп-трек про любовь (заметим, не к Родине), причем сделанный настолько прямолинейно и топорно, что в какой-то момент начинаешь усматривать здесь пародию. Впрочем, не исключено, что артист вполне искренен — стоит вспомнить, что до «Встанем» и «Я русский» Шаман пел совсем иной репертуар. И именно к этому этапу его творчества «Мед» ближе всего.

Свежий релиз, однако, примечателен не только сменой курса, но и обескураживающим клипом. В ролике, открывает и закрывает который Андрей Малахов в роли самого себя — ведущего скандального ток-шоу, — Шаман женится на сотне своих поклонниц. Что певец хотел сказать этим перформансом? И если это ирония, то над кем и чем? Каждый может решить сам.

Taylor Swift — Midnights (The Til Dawn Edition)

Тейлор Свифт выпустила новую версию своего альбома Midnights. По итогам 2022 года он стал № 2 по мировым продажам, уступив только пластинке рэпера Bad Bunny. И теперь певица явно намерена всё же вывести свою работу в абсолютные лидеры.

Расширенный трек-лист назван The Til Dawn Edition, причем одновременно с ним опубликован и The Late Night Edition, частично заменяющий вышедший одновременно с оригинальной версией диска 3am Edition. В общем, путаницу Тейлор устроила знатную. Не будем детально сравнивать разные комплекты и лишь поясним, что действительно свежими можно считать три записи: You're Losing Me, Snow on the Beach (featuring More Lana Del Rey) и Karma (featuring Ice Spice). Последние две представляют собой альтернативные версии треков из основного набора Midnights, но в альтернативных аранжировках они даже интереснее. В Snow on the Beach, как видно из ироничного названия, стало больше голоса Ланы Дель Рей, и это отличная новость для фанатов последней; а в Karma добавилась читка рэперши Ice Spice. Что же касается You're Losing Me, это симпатичная среднетемповая баллада. Ничего особенного, но послушать приятно.

Sparks — The Girl Is Crying In Her Latte

О группе Sparks в последнее время вспоминали прежде всего в связи с фильмом «Аннетт» Леоса Каракса, для которого братья Рон и Расселл Мэйлы написали сценарий и музыку (получилась полноценная опера). Однако, как оказалось, это была лишь интермедия перед очередным альбомом.

Его название The Girl Is Crying In Her Latte знакомо нам по недавнему синглу и клипу с эксцентричным танцем Кейт Бланшетт. Но не стоит думать, что весь диск выдержан в таком же ключе и стиле. Отметив два года назад полувековой юбилей Sparks (это еще если не считать более ранних проектов Мэйлов), музыканты ничуть не растеряли стремления к экспериментам. Песни с насыщенным электронным сопровождением (типа вышеупомянутого сингла) здесь сочетаются с классическим рок-звучанием (Nothing Is Good As They Say It Is) и полуакустическими композициями, как, например, финальная баллада Gee, That Was Fun. Но и внутри самих треков Мэйлы могут намешать самого разного.

Что бы там ни было, от музыки Sparks неизбежно веет духом начала 1970-х, ранними вещами Pink Floyd и Queen. А уж хорошо это или плохо — вопрос открытый.

Dua Lipa — Dance The Night

Летом в прокат выйдет фильм «Барби» Греты Гервинг, известной по мелодрамам «Леди Берд» и «Маленькие женщины». И имеющейся информации уже достаточно, чтобы понять — картина будет опровергать стереотипы о самой популярной женской кукле как о символе патриархального объективистского мира, где девушка должна быть красивой глупой блондинкой в розовом.

Очередной намек на это — в клипе Dua Lipa, кстати, тоже снявшейся в картине в качестве одного из воплощений Барби. Да, и здесь много розового, царит атмосфера беззаботности, но то и дело замечаешь, как режиссер подшучивает над штампами: дискотечный шар падает и нелепо разбивается, в кордебалете мелькают «бодипозитивные» танцовщицы, а кабриолет, в который садится певица, разваливается напополам.

Ну а сама песня — стандартный современный поп, в меру запоминающийся, но лишенный яркой индивидуальности. Качественный конвейерный продукт. Как и сама кукла, кстати.

РИЧ — «Из гранита»

Рэпер РИЧ, как и SHAMAN, прочно ассоциируется с патриотической тематикой, но если у автора «Я русский» патриотизм светлый и пафосный, то у РИЧа — мрачный и меланхоличный. Пример тому — свежий трек и клип «Из гранита», которые, впрочем, посвящены отнюдь не событиям в Донбассе, а Санкт-Петербургу — месту пусть и не родному для Ричарда Семашкова (настоящее имя РИЧа), но очень важному.

В трехминутном ролике мелькают как знаковые питерские места вроде Дворцового моста, Исаакиевского собора и Финского залива, так и совершенно непарадные «андерграундные» виды — железнодорожные пути, дымящие трубы заводов, безликие ночные улицы, вагоны метро. В кадр попадают нищие, алкоголики, да и просто прохожие, ничем не примечательные. Однако всё вместе складывается в выразительный образ города Гоголя, Достоевского и Цоя («Сашбаша не хватает, Майка и Вити из «Кино», — сетует автор трека). Монохромная, нарочито неряшливая картинка, утяжеленное звучание и полупение-получитка РИЧа подходят к повествованию о Северной столице как нельзя лучше.

Ваня Дмитриенко — «Школьная пора»

Краш российских школьниц Ваня Дмитриенко (да-да, который «ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер…») подготовил очередной сингл аккурат к «Последнему звонку», и в принципе ничего особенного в этом нет, но только песня-то оказалась не новая. Дмитриенко перепел хит 28-летней давности из репертуара Тани Овсиенко. Трек назойливо крутили по ТВ и радио, когда Ваня еще даже не родился. Затем «Школьная пора» ушла, что называется, в народ и стала звучать на выпускных и детских праздниках, Овсиенко же со своими тремя-четырьмя шлягерами (помимо «Школьной поры» это еще «Колечко», «Солнце мое» и «За розовым морем») плавно перебралась в категорию звезд ретро.

И вот поп-кумир уже нового поколения дарит второе рождение репертуару, который слушали его родители: накладывает мелодию на модный бит, меняет гармонию и исполняет в своей характерной манере. У тех, кто помнит оригинал, при прослушивании будут странные ощущения. Но ровесники Вани, скорее всего, примут запись как абсолютно органичную и созвучную своему времени.

Плейлист «Известий»

Наш очередной плейлист получился стилистически максимально пестрым — после поп-композиции Тейлор Свифт, извлеченной в прошлом году из старых запасов и выпущенной на публику, прозвучит свежий металкор группы Marina, сумрачный рэп РИЧа и англоязычная версия «Маленькой девочки» «Крематория» — Армен Григорян предпринял смелый эксперимент и предложил перепеть классический репертуар коллектива вокалистам из разных стран. Ну а завершает подборку снова поп и опять-таки ремейк, но уже в исполнении Вани Дмитриенко — о нем шла речь в обзоре.