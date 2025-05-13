Таможне дают добро: США и Китай достигли перемирия в торговой войне

США и Китай смогли достичь предварительного соглашения, значительно снижающего торговые пошлины в адрес друг друга. Инвесторы по всему миру отреагировали на это оптимистично, и котировки ценных бумаг и нефти пошли вверх. Однако говорить об окончании торговой войны рано. Это перемирие, которое может легко провалиться. Подробности — в материале «Известий».

О чем договорились стороны

С февраля Китай и США (по инициативе последних) были вовлечены в полноценную тарифную войну. На каждое повышение импортных пошлин на китайские товары со стороны США Китай отвечал симметричными шагами. На начало мая большинство товаров из КНР на американской таможне могли ввозиться с пошлиной до 145%, фактически в два с половиной раза увеличивая ее рыночную цену. Американские товары в Китае продавались с пошлиной в 125%. В обоих случаях существовали исключения (например, на китайскую электронику для крупных американских корпораций вроде Tesla и Apple), но они касались сравнительно небольшой номенклатуры.

Введение максимальных тарифов в апреле после объявленного Трампом «Дня освобождения» нанесло тяжелый удар взаимной торговле. Поставки Китая в США упали на 21%, в обратную сторону они сократились на 14%. Это, по всей видимости, не полный эффект, так как многие сделки оплачивались заранее, а тарифы вводились с задержкой. Под ударом оказалась большая часть товарооборота двух стран, составляющая почти $700 млрд в год. Частично Китаю удалось компенсировать потери за счет роста отгрузок на другие рынки. Это, в свою очередь, уже вызвало беспокойство третьих стран, чье производство не хочет оказаться среди жертв «сопутствующего ущерба» от американо-китайской торговой войны.

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Одним из побочных эффектов введения пошлин стало сокращение ВВП США в I квартале. Американские покупатели резко увеличили закупки китайских товаров, пытаясь максимально забить склады перед ростом тарифов. Из-за этого показатели чистого импорта, который вычитается из ВВП, значительно выросли.

Одной из основных причин жестких тарифных мер со стороны Вашингтона заявлялась необходимость воздействия на Китай как производителя фентанила, наркотика, вызвавшего настоящую эпидемию наркомании в США в последние 10–15 лет. Еще одним фактором явилось общее желание Белого дома вернуть на родину промышленность, в значительной степени ушедшую из Америки. Запретительные пошлины должны были стимулировать внутреннее производство, хотя достаточно быстро стало понятно, что как минимум в такие сжатые сроки этого не достичь.

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Напряжение немного спало 12 мая после переговоров в Женеве. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ни одна из сторон не стремится к «декаплингу» (разрыву кооперации между экономиками). В торговой войне взят 90-дневный тайм-аут на переговоры. Совокупные пошлины США на большинство китайских товаров будут снижены до 30% к 14 мая, а китайские пошлины на американские товары в 125% сократятся до 10%. Более высокая ставка для китайских товаров означает, что тарифы, введенные по поводу фентанила, останутся в силе, во всяком случае, пока. Китай отменил другие свои антиамериканские меры, не связанные с пошлинами, как то: ограничения на поставку редкоземельных элементов, исключение американских фирм из списка «ненадежных партнеров», а также в дальнейшем приостановка антимонопольного расследования против корпорации DuPont.

Как отреагировали рынки

Фондовые индексы взлетели по всему миру. В США индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 2,6%, а высокотехнологичный Nasdaq вырос на 3,2%. Параллельно упали в цене американские гособлигации, в которые инвесторы уходят в период рисков. До этого значительный рывок совершили акции рынков Европы, Азии, в первую очередь Китая (гонконгский Hang Seng, к примеру, прибавил 3%).

Поднялись и котировки российского рынка акций. Индекс Мосбиржи вырос на 2,1%. Рост бумаг наблюдался по широкому спектру — благоприятная внешняя конъюнктура играла решающую роль. Доллар и евро на межбанковском рынке подешевели до 80 и 90 рублей соответственно. Юань, что интересно, тоже немного снизился, опустившись примерно на 0,07%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Резко подскочили цены на нефть, последний месяц находившиеся в депрессивном состоянии из-за торговой войны и параллельного повышения квот добычи в рамках ОПЕК+. Марка Brent, к примеру, выросла на $2, до $65 за баррель. А вот золото, ставшее чуть ли не главным безопасным активом в последние месяцы (доллар вызывает всё больше вопросов), снизилось сразу на 2,3%.

Ралли показывает, что инвесторы закладываются на оптимистичный сценарий развития событий, который позволит избежать мировой рецессии, если не вернуть показатели экономического роста к тем, что ожидались до начала торговой войны. Впрочем, эти выводы легко могут оказаться ложными.

Что может пойти не так

Предполагается, что в течение следующих 90 дней будет достигнуто постоянное соглашение между странами, которое опустит пошлины до минимума. Но достижение абсолютного компромисса, если оно вообще возможно, может занять много времени, и исторический опыт свидетельствует об этом наглядно. В 2018 году, во время первого тарифного конфликта между Китаем и США, стороны также договорились «приостановить» спор после раунда переговоров, но администрация Трампа вскоре отказалась от этой сделки, что привело к более чем 18 месяцам новых пошлин и переговоров до подписания «первого этапа» торгового соглашения в январе 2020 года.

Оптимизм базируется на том, что пошлины могут быть разрушительны для экономик обеих стран. Хуже того — они непопулярны. В США рост тарифов, по крайней мере, в нынешних масштабах, поддерживает едва ли четверть населения. Соответственно, долгосрочное соглашение является залогом экономического и политического выживания. Администрация же Трампа, по мнению некоторых аналитиков, изначально блефовала, пытаясь добиться чуть более выгодных условий и заявить о своей победе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Реальность является более сложной. Вопрос пошлин наряду с нелегальной иммиграцией является одним из тех случаев, где политика Белого дома являла определенную последовательность. Пошлины были на повестке дня на первом сроке Трампа, их агрессивное продвижение началось и в эту четырехлетку чуть ли не с первого дня. Введение пошлин — ключевой пункт программы по возвращению рабочих мест и особенно промышленного производства в Америку. Уступки здесь возможны, но на пути к ним придется преодолеть немало барьеров.

Кроме того, тарифы являются отличным способом сократить не только торговый, но и бюджетный дефицит. Фактически речь идет о сотнях миллиардов долларов доходов американского бюджета ежегодно. В условиях стремительно растущего госдолга и возможных послаблений по налогам администрация будет изыскивать альтернативные средства финансирования любой ценой.

Фото: Global Look Press/Federico Gambarini

Даже если тарифы в течение следующих 90 дней закрепятся в каком-либо соглашении на текущем уровне, это всё равно будет колоссальный рост протекционистских барьеров по сравнению с положением дел всего полугодовой давности. Всё это может привести к усилению торговых конфликтов между третьими странами, так как произведенным товарам нужно будет найти какое-то применение. Это ведет к дополнительному ослаблению мировой экономики и (что важно уже для России) — дальнейшему снижению цен на нефть.

Сейчас же американские импортеры вновь торопятся закупиться китайскими товарами — пока таможня дает добро.