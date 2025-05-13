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Таможне дают добро: США и Китай достигли перемирия в торговой войне

Приостановка «боевых действий» в случае нынешнего тарифного конфликта не гарантирует скорого «мира»
Фото: Global Look Press/Ringo Chiu
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США и Китай смогли достичь предварительного соглашения, значительно снижающего торговые пошлины в адрес друг друга. Инвесторы по всему миру отреагировали на это оптимистично, и котировки ценных бумаг и нефти пошли вверх. Однако говорить об окончании торговой войны рано. Это перемирие, которое может легко провалиться. Подробности — в материале «Известий».

О чем договорились стороны

С февраля Китай и США (по инициативе последних) были вовлечены в полноценную тарифную войну. На каждое повышение импортных пошлин на китайские товары со стороны США Китай отвечал симметричными шагами. На начало мая большинство товаров из КНР на американской таможне могли ввозиться с пошлиной до 145%, фактически в два с половиной раза увеличивая ее рыночную цену. Американские товары в Китае продавались с пошлиной в 125%. В обоих случаях существовали исключения (например, на китайскую электронику для крупных американских корпораций вроде Tesla и Apple), но они касались сравнительно небольшой номенклатуры.

Введение максимальных тарифов в апреле после объявленного Трампом «Дня освобождения» нанесло тяжелый удар взаимной торговле. Поставки Китая в США упали на 21%, в обратную сторону они сократились на 14%. Это, по всей видимости, не полный эффект, так как многие сделки оплачивались заранее, а тарифы вводились с задержкой. Под ударом оказалась большая часть товарооборота двух стран, составляющая почти $700 млрд в год. Частично Китаю удалось компенсировать потери за счет роста отгрузок на другие рынки. Это, в свою очередь, уже вызвало беспокойство третьих стран, чье производство не хочет оказаться среди жертв «сопутствующего ущерба» от американо-китайской торговой войны.

доллары
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Одним из побочных эффектов введения пошлин стало сокращение ВВП США в I квартале. Американские покупатели резко увеличили закупки китайских товаров, пытаясь максимально забить склады перед ростом тарифов. Из-за этого показатели чистого импорта, который вычитается из ВВП, значительно выросли.

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Одной из основных причин жестких тарифных мер со стороны Вашингтона заявлялась необходимость воздействия на Китай как производителя фентанила, наркотика, вызвавшего настоящую эпидемию наркомании в США в последние 10–15 лет. Еще одним фактором явилось общее желание Белого дома вернуть на родину промышленность, в значительной степени ушедшую из Америки. Запретительные пошлины должны были стимулировать внутреннее производство, хотя достаточно быстро стало понятно, что как минимум в такие сжатые сроки этого не достичь.

белый дом сша
Фото: РИА Новости/Михаил Тургиев

Напряжение немного спало 12 мая после переговоров в Женеве. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ни одна из сторон не стремится к «декаплингу» (разрыву кооперации между экономиками). В торговой войне взят 90-дневный тайм-аут на переговоры. Совокупные пошлины США на большинство китайских товаров будут снижены до 30% к 14 мая, а китайские пошлины на американские товары в 125% сократятся до 10%. Более высокая ставка для китайских товаров означает, что тарифы, введенные по поводу фентанила, останутся в силе, во всяком случае, пока. Китай отменил другие свои антиамериканские меры, не связанные с пошлинами, как то: ограничения на поставку редкоземельных элементов, исключение американских фирм из списка «ненадежных партнеров», а также в дальнейшем приостановка антимонопольного расследования против корпорации DuPont.

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Как отреагировали рынки

Фондовые индексы взлетели по всему миру. В США индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 2,6%, а высокотехнологичный Nasdaq вырос на 3,2%. Параллельно упали в цене американские гособлигации, в которые инвесторы уходят в период рисков. До этого значительный рывок совершили акции рынков Европы, Азии, в первую очередь Китая (гонконгский Hang Seng, к примеру, прибавил 3%).

Поднялись и котировки российского рынка акций. Индекс Мосбиржи вырос на 2,1%. Рост бумаг наблюдался по широкому спектру — благоприятная внешняя конъюнктура играла решающую роль. Доллар и евро на межбанковском рынке подешевели до 80 и 90 рублей соответственно. Юань, что интересно, тоже немного снизился, опустившись примерно на 0,07%.

нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Резко подскочили цены на нефть, последний месяц находившиеся в депрессивном состоянии из-за торговой войны и параллельного повышения квот добычи в рамках ОПЕК+. Марка Brent, к примеру, выросла на $2, до $65 за баррель. А вот золото, ставшее чуть ли не главным безопасным активом в последние месяцы (доллар вызывает всё больше вопросов), снизилось сразу на 2,3%.

Ралли показывает, что инвесторы закладываются на оптимистичный сценарий развития событий, который позволит избежать мировой рецессии, если не вернуть показатели экономического роста к тем, что ожидались до начала торговой войны. Впрочем, эти выводы легко могут оказаться ложными.

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Что может пойти не так

Предполагается, что в течение следующих 90 дней будет достигнуто постоянное соглашение между странами, которое опустит пошлины до минимума. Но достижение абсолютного компромисса, если оно вообще возможно, может занять много времени, и исторический опыт свидетельствует об этом наглядно. В 2018 году, во время первого тарифного конфликта между Китаем и США, стороны также договорились «приостановить» спор после раунда переговоров, но администрация Трампа вскоре отказалась от этой сделки, что привело к более чем 18 месяцам новых пошлин и переговоров до подписания «первого этапа» торгового соглашения в январе 2020 года.

Оптимизм базируется на том, что пошлины могут быть разрушительны для экономик обеих стран. Хуже того — они непопулярны. В США рост тарифов, по крайней мере, в нынешних масштабах, поддерживает едва ли четверть населения. Соответственно, долгосрочное соглашение является залогом экономического и политического выживания. Администрация же Трампа, по мнению некоторых аналитиков, изначально блефовала, пытаясь добиться чуть более выгодных условий и заявить о своей победе.

график
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Реальность является более сложной. Вопрос пошлин наряду с нелегальной иммиграцией является одним из тех случаев, где политика Белого дома являла определенную последовательность. Пошлины были на повестке дня на первом сроке Трампа, их агрессивное продвижение началось и в эту четырехлетку чуть ли не с первого дня. Введение пошлин — ключевой пункт программы по возвращению рабочих мест и особенно промышленного производства в Америку. Уступки здесь возможны, но на пути к ним придется преодолеть немало барьеров.

Кроме того, тарифы являются отличным способом сократить не только торговый, но и бюджетный дефицит. Фактически речь идет о сотнях миллиардов долларов доходов американского бюджета ежегодно. В условиях стремительно растущего госдолга и возможных послаблений по налогам администрация будет изыскивать альтернативные средства финансирования любой ценой.

контейнеры
Фото: Global Look Press/Federico Gambarini

Даже если тарифы в течение следующих 90 дней закрепятся в каком-либо соглашении на текущем уровне, это всё равно будет колоссальный рост протекционистских барьеров по сравнению с положением дел всего полугодовой давности. Всё это может привести к усилению торговых конфликтов между третьими странами, так как произведенным товарам нужно будет найти какое-то применение. Это ведет к дополнительному ослаблению мировой экономики и (что важно уже для России) — дальнейшему снижению цен на нефть.

Сейчас же американские импортеры вновь торопятся закупиться китайскими товарами — пока таможня дает добро.

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