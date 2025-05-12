Обошли тарифы: как изменится оборот КНР и США после снижения пошлин

Временное снижение тарифов, о котором США и Китай условились на переговорах 10–11 мая, не гарантирует прекращения торговой войны между странами — скорее всего, после отведенных 90 дней ограничения возобновят, но они будут не такими жесткими, полагают опрошенные «Известиями» аналитики. На ближайшие три месяца КНР снизила пошлины с объявленных ранее 125% до 10%, а Штаты — со 145% до 30%. Мировые торговые индексы, а также нефть позитивно отреагировали на торговое перемирие. Однако дальнейшего снижения сборов стоит ожидать лишь в отдельных отраслях — для высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции. В чем плюсы и минусы для России от смягчения требований — в материале «Известий».

КНР и США договорились о снижении пошлин

10–11 мая США и КНР провели переговоры по торгово-экономическим вопросам. Они были нацелены на урегулирование противостояния, которое началось с приходом Дональда Трампа к власти в начале года и обострилось в апреле.

Американский лидер в начале прошлого месяца объявил о введении повышенных тарифов против ряда стран, в том числе против Китая. Если на остальные государства практически сразу распространилась 90-дневная пауза по применению мер, то против КНР, наоборот, ограничения несколько раз ужесточались в ответ на зеркальные меры Поднебесной. К маю сборы против Пекина выросли до 145%, а против Вашингтона — до 125%. В этих условиях страны решили пойти на диалог.

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Leah Millis

В итоге их представители достигли соглашения о взаимном снижении пошлин на 90 дней. Вашингтон уменьшит тарифы на китайские товары со 145% до 30%, а Пекин — на американскую продукцию со 125% до 10%. Изменения вступят в силу 14 мая, уточняется в сообщении Белого дома от 12-го числа.

Мировые рынки в понедельник позитивно отреагировали на такое решение. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 2,4%, S&P 500 — на 3%, NASDAQ 100 — на 3,9%. В то же время акции китайских компаний на Гонконгской бирже выросли на 3%. Кроме того, после переговоров нефть марки Brent выросла в цене почти на 3%, поднявшись выше $65 за баррель.

Отменят ли США и Китай тарифы после торгового перемирия

В прошлом году товарооборот Китая и США составил $688 млрд, увеличившись на 4%. Учитывая, что повышенные пошлины, которые фактически обнулили торговлю между странами, действовали почти месяц, взаимные обороты могли сократиться на $40–50 млрд, оценили эксперты. Для сравнения, вся торговля РФ и США в прошлом году составила порядка $3 млрд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Штаты пошли на снижение тарифов, поскольку это уже стало вести к замедлению американского ВВП, обратил внимание завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов. Хотя в той или иной степени тарифы на китайский импорт действовали последние несколько лет, ситуация не была такой критичной: товары шли через третьи страны, например Вьетнам и Мексику. Однако сейчас повышенные сборы введены и против них и Америка оказалась отрезанной от недорогой азиатской продукции.

— Теперь на фоне временного снижения пошлин импортеры получат стимул восстанавливать или расширять объемы поставок, особенно в секторах, где тарифная нагрузка снижалась с трехзначных уровней. В то же время многое будет зависеть от стабильности договоренностей, так как бизнесу необходима уверенность в том, что высокие тарифы не вернутся, — подчеркнул аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Он добавил: если консультационный механизм, о котором объявили, окажется эффективным, можно ожидать дальнейшего снижения пошлин в отдельных отраслях, особенно высокотехнологичных и сельскохозяйственных.

Тем не менее риск полномасштабного торгового конфликта сохраняется, особенно с учетом нестабильной внутренней политики США, уверен Владимир Чернов. По его словам, приостановка действия тарифов на 90 дней и намерение стран заключить торговую сделку говорят о том, что Вашингтон и Пекин вряд ли продолжат ужесточать ограничения, но еще не гарантирует, что их полностью свернут.

Фото: REUTERS/Mike Blake

США вряд ли пойдут на существенное дополнительное снижение пошлин, полагает аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Кононов. Один из центральных пунктов политики Дональда Трампа — желание сократить торговый дефицит, то есть провести частичную реиндустриализацию США. Это удобнее осуществлять в условиях торгового протекционизма — в частности, поддержания существенных пошлин, уверен Кирилл Кононов.

— За 90 дней обеим сторонам придется попытаться найти компромисс, прежде всего относительно того, как снизить хронический торговый дефицит США в торговле с Китаем. И никто пока не знает, удастся ли договориться на взаимоприемлемых условиях и какими будут уровни пошлин по истечении этих 90 дней, — полагает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Китай, в свою очередь, уже продемонстрировал, что готов принимать жесткие ответные меры. Если Вашингтон свои пошлины не отменит, вряд ли их обнулит и Пекин.

Как торговая война Китая и Америки повлияет на РФ

Налаживание отношений между Китаем и Штатами окажет двойственное влияние на РФ. С одной стороны, замедление экономического роста и экспорта КНР может быть не таким значительным, как ожидалось ранее,— это окажет некоторую поддержку ценам не нефть и экспортному потенциалу нашей страны, уверен независимый эксперт Андрей Бархота.

С другой стороны, хотя в мае котировки Brent и отыграли часть потерь, но с начала года энергоресурсы подешевели на четверть. Если стоимость нефти останется низкой, дефицит российской казны может увеличиться до 3,8 трлн — именно такую цифру Минфин закладывает в обновленный финансовый план (до этого недостача ожидалась в 1,2 трлн рублей).

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Кроме того, продолжил Андрей Бархота, бóльший прогресс в китайском вопросе, нежели в российско-украинском урегулировании, может способствовать изменению приоритетов политики американской администрации. Это, в свою очередь, серьезно затормозит процесс снятия санкций с РФ.

Также при снижении тарифов Китай может начать активнее импортировать из США те товары, которые могли бы заместить российской продукцией, например зерно или энергоносители, — это создаст конкурентное давление, считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В целом же стабилизация отношений между США и КНР будет положительно влиять на международную торговлю и делать ситуацию в мире более предсказуемой, полагает доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Раньше ряд экспертов предполагали, что на российский рынок хлынут недорогие китайские товары, которые те не смогут поставить в США. Однако сейчас стоит ожидать уменьшения подобных выгод.