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В СЖР назвали вопиющим нападение на журналистку телеканала «78» в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Председатель петербургского отделения Союза журналистов России (СЖР) Дмитрий Шерих назвал вопиющим инцидентом ситуацию с нападением на журналиста телеканала «78».

«Мы, как журналисты, должны выразить полную солидарность — любые подобные нарушения прав журналиста неприемлемы. К счастью, у нас в городе такое случается не так часто», — заявил Шерих «Известиям».

По его словам, подобные случаи связаны с непониманием основ прав журналистов и незнанием последствий таких действий.

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Ранее 12 мая стало известно, что неизвестный мужчина напал на корреспондента телеканала «78» Алену Чернышеву во время ее работы, когда она общалась с соседями пострадавшего от взрыва петарды 18-летнего подростка.

По информации телеканала, мужчина нанес корреспонденту удар и повалил ее, после чего протащил по земле и начал душить. Девушке удалось отбиться, но неизвестный еще несколько раз ударил ее по лицу.

Позднее в тот же день официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что отдел дознания УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по факту нападения на корреспондентку телеканала «78» Алену Чернышеву.

Также было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом»).

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