Решающая четверть: в ГД предложили упростить смену управляющих компаний

В Госдуме предложили упростить смену управляющих компаний в многоэтажных жилых домах. Кворум для повторного собрания собственников с целью принятия этого решения хотят сократить с 50 до 25%. Мера позволит оперативнее решать важные вопросы, связанные с содержанием многоквартирных домов , считают эксперты. Однако важно учесть возможные риски, проработав механизмы, которые позволят избежать злоупотреблений. Поможет ли инициатива повысить качество жизни собственников — в материале «Известий».

Нехватка голосов

Кворум для повторного собрания собственников многоэтажных домов для смены управляющих компаний хотят снизить с 50 до 25%. С такой инициативой выступили в Госдуме. О разработке законопроекта рассказал член комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Марат Нуриев. Об этом пишет «РИА Новости».

Внести документ в нижнюю палату парламента планируют в весеннюю сессию. Проектом закона предлагается скорректировать отдельные статьи Жилищного кодекса РФ.

Отмечается, что сегодня для принятия решения о смене УК необходим кворум собственников в 50%. Из-за этого более 30–40% собраний жильцов признаются несостоявшимися, так как участников оказывается меньше, чем нужно , указывает директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер, принимавшая участие в разработке законопроекта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Для решения этой проблемы авторы инициативы и предлагают снизить кворум для проведения собраний до 25%.

К слову, коснется новая норма не только смены управляющих компаний, но и ряда других вопросов. В частности, речь идет о способе управления домами, перепланировке помещений, использовании земельного участка и его благоустройстве, текущем ремонте, вывозе мусора, определении платы за содержание жилья, а также договорах о водо-, электро- и газоснабжении.

Ожидается, что реализация законопроекта позволит принимать решения по вопросам, не интересующим большинство собственников. За счет новой нормы удастся не откладывать обсуждение и не перекладывать проблемы на местные власти.

Оптимизация процесса

Предложенное парламентариями изменение направлено на упрощение процесса принятия решений по важным вопросам, касающимся проживания в многоэтажных жилых домах, отмечает общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

— В настоящее время смена управляющей компании в многоквартирном доме требует проведения общего собрания собственников помещений. Если на первом собрании не набирается необходимый кворум, потребуется повторное с той же повесткой. Однако и на нем нередко кворум не набирается, что часто затрудняет процесс смены УК , — указывает он. Это приводит к тому, что жильцы не могут эффективно управлять своим имуществом и решать важные вопросы.

Предлагаемые изменения особенно актуальны в случае большого количества собственников. Упрощение процедуры позволит более оперативно реагировать на проблемы и улучшать условия проживания.

— У собственников появится возможность своевременно проводить необходимые работы и выбирать более компетентные управляющие компании. Это, в свою очередь, приведет к улучшению состояния общего имущества, повышению уровня обслуживания и комфорта проживания , — полагает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

От того, кто будет принимать решение о смене управляющей компании — районная власть или жители дома, — зависит многое. В том случае, если вопрос в большей степени передается на рассмотрение жильцов, упрощение действительно окажется полезным, подтверждает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Однако оно всё же должно оставаться под контролем властей.

— К сожалению, компетенции жильцов зачастую не хватает, для того чтобы эффективно выбрать управляющую компанию. Предлагаемая мера может облегчить им жизнь, но при условии, что они смогут ей воспользоваться. В доме может не оказаться достаточного количества людей, способных самостоятельно выбрать между двух организаций , — считает эксперт.

Важно сделать систему настолько простой, чтобы в ней мог разобраться обычный человек , подчеркивает собеседник «Известий». И в этом случае норма о сокращении кворума действительно улучшит качество жизни жильцов многоквартирных домов.

Альтернативные пути

Однако само по себе упрощение процедуры голосования не решит полностью проблемы, наблюдающиеся в сфере ЖКХ, указывает председатель совета НП «Индустрия Сервейинг» Юрий Павленков.

— Существуют фундаментальные ошибки жилищного регулирования, касающиеся гораздо более серьезных проблем. В частности, нередко нет достоверной актуальной информации об объектах жилой недвижимости, особенно об общем имуществе , — отмечает эксперт.

Значительное сокращение процента участвующих в голосовании в многоквартирных домах собственников Павленков считает нарушением принципов демократического принятия решений.

— Очень важно, чтобы решение о вопросах, связанных с общим имуществом, принималось хотя бы половиной собственников, потому что речь идет о передаче функций владения, — подчеркивает собеседник «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Для того чтобы действительно упростить процедуры принятия решений, необходимо повысить заинтересованность у собственников, потому что сегодня этот процесс слишком осложнен бюрократией , полагает он.

— Решению вопросов упрощения голосований могло бы способствовать создание цифровых электронных платформ принятия решений, и к этой работе необходимо подключить Росреестр. Это позволило бы верифицировать долю в общем имуществе собственников для процедуры голосования. Когда у людей появится удобный электронный инструмент участия в общих собраниях, не придется бесконечно сокращать процент голосующих, — убежден эксперт.

Еще одна проблема заключается в том, что смена управляющих компаний не всегда оказывает нужный эффект. Ведь сегодня в стране нет институтов повышения квалификации кадров сотрудников этих организаций.

Потребность в балансе

Предлагаемое снижение порога кворума несет в себе и другие существенные риски , предупреждает сенатор РФ от Республики Башкортостан Олег Голов. Такое изменение открывает возможности для недобросовестных участников рынка управления недвижимостью. Действующая норма в 50% представляется более сбалансированной, хотя и создает определенные сложности при организации собраний собственников.

— Безусловно, мы наблюдаем недостаточную вовлеченность граждан в процессы управления многоквартирными домами, однако решение этой проблемы должно лежать в плоскости повышения гражданской активности и ответственности, а не снижения требований к кворуму, — убежден сенатор.

По его мнению, предложенная мера не только не улучшит качество жизни собственников, но и может привести к ухудшению состояния жилого фонда и появлению на рынке большего числа недобросовестных управляющих компаний.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Проблемы могут возникнуть и на уровне адаптации к новой системе , предостерегает Дмитрий Журавлев.

— Сегодня существует заметная напряженность в области ЖКХ. И если в Москве адаптация к новой норме пройдет спокойно, то в регионах могут возникнуть сложности. Важно понимать, что не всякие изменения обязательно оказываются успешны. Они могут быть опасны просто потому, что система может их не вынести в силу существующих проблем, — разъясняет эксперт.

Следует также обеспечить прозрачность и законность проведения собраний, чтобы избежать возможных злоупотреблений. Нужно разработать механизмы контроля и оспаривания решений, принятых с нарушениями, чтобы защитить права всех собственников , дополняет Дмитрий Бондарь.

В связи с этим инициативу депутатов необходимо дополнительно проработать, считает Голов. И к этому процессу следует привлечь экспертное сообщество, представителей жилищных объединений и органов местного самоуправления. Всё это важно для поиска более эффективных механизмов совершенствования системы управления многоквартирными домами, резюмирует сенатор.