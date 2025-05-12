Максимальное указание: участникам Таганской ОПГ дали до 25 лет колонии

Участники Таганской ОПГ проведут в колонии строгого режима от 22 до 25 лет. К таким срокам 12 мая Мосгорсуд приговорил десятерых членов старейшей преступной московской группировки. В своем последнем слове «таганские» просили суд не приговаривать их к максимальным срокам, которые запросил прокурор. Подсудимые ссылались на возраст — большинству из них за шестьдесят. Ранее присяжные признали их виновными в бандитизме и громких убийствах бизнесменов и адвокатов. Кто такие «таганские» и почему им дали настолько большие сроки — в материале «Известий».

За что осудили «таганских»

12 мая Мосгорсуд огласил приговор членам Таганской ОПГ. В марте 2025-го десятерых фигурантов дела, включая главаря банды Игоря Жирноклеева, присяжные признали виновными в бандитизме, вымогательстве и убийствах, которые произошли в столице в 90-х и 2000-х годах.

Обвинительное заключение по делу содержит почти 3 тыс. страниц. В числе вмененных преступлений — несколько эпизодов особо жестоких убийств: гендиректора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева, бизнесменов Армена Аванесова и Алексея Покровского, юриста универмага «Москва» Андрея Бралюка, адвоката Натальи Вавилиной.

Члены ОПГ «Таганские» перед оглашением приговора в Московском городском суде Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Полетаева

Главаря банды Игоря Жирноклеева и его правую руку Григория Рабиновича арестовали в январе 2019 года. Рабинович до суда не дожил — умер в июне 2024-го в СИЗО «Матросская тишина» в Москве от инфаркта. Присяжные признали его виновным посмертно.

Дело поступило в Мосгорсуд в июле 2021 года. Состав присяжных менялся трижды. На скамье подсудимых оказались и рядовые члены группировки. В зависимости от роли каждого им предъявили обвинения в бандитизме, организации и участии в преступном сообществе, убийстве, похищении человека, вымогательстве, разбое, незаконном обороте оружия и боеприпасов, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и оружия, а также в мошенничестве и краже. Суд назначил им от 22 до 25 лет лишения свободы.

Какие именно сроки получили «таганские»

Лидера «таганских» Игоря Жирноклеева суд приговорил к 25 годам колонии. Его признали виновным создании и руководстве ОПГ, пособничестве в убийстве криминального авторитета Аслана Усояна («Деда Хасана») в 2013 году и организации убийства адвоката Наталии Вавилиной в 2017 году. Ее застрелили в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе, когда она возвращалась с работы.

Такие же сроки получили еще трое членов группировки Олег Русанов, Борис Третьяк и Марат Янбухтин. Последний ранее уже был осужден на 19 лет колонии за убийство Натальи Вавилиной.

Янбухтин был владельцем компании, которая сдавала в аренду павильоны у метро, писали в те годы «Известия». После сноса ларьков фирму признали банкротом. У Натальи Вавилиной Москве была собственная адвокатская фирма «Дельфи», специализирующаяся на экономических делах. Женщина участвовала в судебных процессах по сносу на стороне мелких арендаторов, которые пытались добиться от Янбухтина возвращения арендной платы.

Члены ОПГ «Таганские» перед оглашением приговора в Московском городском суде Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Дмитрий Юхневич, которого присяжные признали виновным в убийстве бизнесмена Алексея Покровского, получил 24 года колонии. По остальным подсудимым сроки распределились так: Игорь Балашов, Сергей Щукарев и Герман Гришин по 23 года, Геннадий Лукьянов и Сергей Щербаков — 22 года колонии.

Также суд приговорил подсудимых к штрафам от двух до четырех млн рублей и компенсациям морального ущерба на общую сумму более 43 млн рублей по гражданским искам потерпевших. Среди них — дочь убитого в 2008 году гендиректора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева, а также Марьям Бикчурина, которая работала официанткой в ресторане «Старый Фаэтон», где убили Деда Хасана. Во время стрельбы женщина получила травму спинного мозга с поражением нижних конечностей.

Также потерпевшими по делу проходят жена, сын и дочь убитого в начале 2000-х бизнесмена Алексея Покровского, сын Армена Аванесова, который был убит за то, что не отдал Жирноклееву долг $50 тыс., и вдова юриста универмага «Москва» Андрея Бралюка, убитого в 2009 году.

Главарь ОПГ «Таганские» Игорь Жерноклеев (слева) перед оглашением приговора в Московском городском суде Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Жирноклеев в последнем слове просил суд не приговаривать его к запрошенному прокурором сроку — тот просил для фигурантов дела 23-25 лет. Лидер «таганских» заявил, что «работал 35 лет, никаких преступлений не совершал», и просил суд его оправдать.

— Мне 67 лет, у меня 11 хронических заболеваний, 25 лет я не проживу по-любому, — сказал он. — А из них 12 лет строгого режима — лучше б меня расстреляли. Это пыточные условия.

Адвокат Жирноклеева Марк Каверзин заявил «Известиям», что будет обжаловать приговор.

— Приговор суровый, а некоторые эпизоды необходимо было прекратить с учетом истечения сроков давности, что судом не было сделано, — сказал он.

Место заключения «таганских»

Половину своих максимальных сроков «таганские» проведут в тюрьме , напомнил адвокат адвокатского бюро «Авекс Юст» Егор Панин.

— В тюрьме осужденные постоянно содержатся в камерах с максимальной изоляцией, в колониях общего режима — в бараках с относительно свободным перемещением по территории , а в колониях строгого режима — в камерах, но с возможностью выхода под конвоем, — пояснил адвокат. — Условия в тюрьме строже, чем в колонии: меньше свиданий, прогулок и передач, а контингент — особо опасные преступники и рецидивисты.

Члены ОПГ «Таганские» перед оглашением приговора в Московском городском суде Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Полетаева

Организованная преступная группа — один из самых сложных видов преступности с точки зрения доказывания вины обвиняемых, рассказал «Известиям» бывший следователь Алексей Бородаков.

— Такие группы характеризовались устойчивостью, строгой подчиненностью участников, при этом каждый совершал преступления разных категорий, — сказал адвокат. — Следствию нужно определить и доказать роль каждого участника по отдельности, а их в таких ОПГ могут быть десятки. Также за 20-30 лет по многим совершенным преступлениям сроки давности вышли.

В период расцвета криминальных группировок очевидцев преступлений часто запугивали, они боялись давать показания на бандитов, подчеркнул следователь. Люди опасались за свою жизнь, жизнь своих близких, за сохранность своего имущества. По этой причине многие участники преступлений тех лет и сейчас могут оставаться на свободе, полагает Алексей Бородаков.

— Зачастую бывшие участники таких группировок начинают давать показания на своих бывших «одногруппников» уже в местах лишения свободы, — сказал он. — Это становится серьезным подспорьем для работы следователей, направленной на изобличение таких лиц.

Члены ОПГ «Таганские» и главарь банды Игорь Жерноклеев (второй справа) перед оглашением приговора в Московском городском суде. Мосгорсуд приговорил к срокам от 22 до 25 лет лишения свободы участников таганской ОПГ, признанных виновными в организации убийства криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, и иных особо тяжких преступлениях Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Присужденные фигурантам большие сроки на фоне тяжелых обвинений выглядят оправданно и соответствуют практике по аналогичным делам, среди них встречаются и пожизненные заключения, отметил Егор Панин.

— Но жесткий приговор сам по себе не гарантирует ликвидацию ОПГ, — полагает адвокат.

Главным результатом деятельности таких структур остаются крупные капиталы и активы, которые сегодня зачастую контролируются уже легальными бизнесменами или выведены за рубеж, сказал он.