Движение Оси: зачем лидера ореховской ОПГ этапировали в Москву

В Москву для дачи показаний в качестве свидетеля привезли лидера ореховской ОПГ Сергея Буторина, известного как Ося, выяснили «Известия». В 2011 году его приговорили к пожизненному заключению. Он отбывает срок в колонии «Полярная сова» на Ямале, однако уже почти месяц находится в СИЗО №2 «Бутырка». Информированность Буторина о заказчиках и исполнителях особо тяжких преступлений 1990-х годов может привести к раскрытию новых эпизодов, аресту других участников банды, полагают юристы. По их словам, заключенным такие поездки дают возможность сменить окружение, получить дополнительные встречи с родственниками и защитниками, а в некоторых случаях — смягчить условия содержания.

Кто такой Сергей Буторин

Лидер ореховской ОПГ Сергей Буторин, известный как Ося, этапирован в Москву, сообщил источник «Известий». Криминальный авторитет проходит свидетелем по уголовному делу и дает показания. Он находится в СИЗО №2 «Бутырка» уже почти месяц, отметил наш собеседник.

Буторин, отбывающий пожизненный срок за руководство организованным преступным сообществом и серию убийств, может располагать ценной информацией о преступлениях. Вероятно, следствие интересуют нераскрытые эпизоды деятельности ореховской группировки, полагает источник издания. После допросов Буторина вернут в колонию «Полярная сова», которая располагается в поселке Харп на Ямале, добавил он.

Сергей Буторин возглавил группировку в 1994 году после гибели ее прежнего лидера Сергея Тимофеева, известного как Сильвестр. Он смог подчинить себе костяк сразу двух группировок — ореховской и медведковской. «Ореховские» именно под руководством Буторина прославились своей жестокостью и стали одной из самых грозных группировок Москвы.

Буторин за малейшую провинность мог отдать приказ устранить кого-то из членов группировки. Не щадил он ни врагов, ни конкурентов. Так, суд признал его виновным в убийствах криминального авторитета Отари Квантришвили, известного как Шерхан, и киллера Александра Солоника, известного как «Саша Македонский». Всего его признали виновным в организации убийств и покушений на убийства 38 человек.

В попытке скрыться от правосудия Буторин в 1996 году инсценировал собственную смерть и сбежал из страны. Его задержали в пригороде Барселоны только в 2001 году, а затем экстрадировали в Россию. В сентябре 2011 года Ося получил пожизненный срок.

Буторин заявлял на суде, что не признает свою вину. А в 2022 году выражал желание подписать контракт и отправиться в зону проведения СВО.

Могут ли Буторину смягчить условия отбывания наказания

Закон предусматривает порядок, по которому заключенного из любого региона могут направить в другой субъект для проведения следственных действий, присвоив ему статус свидетеля, рассказал «Известиям» глава AVG Legal Алексей Гавришев.

— Большинство заключенных, особенно из таких отдаленных мест, как «Полярная сова», стремятся попасть в Москву, — отметил он. — Тем самым они получают некоторую возможность оказаться в кругу не серьезных преступников, а людей, вина которых еще зачастую не доказана, мошенников. Конечно, для них это более симпатичные условия пребывания.

Кроме того, у осужденных, по словам Алексей Гавришева, появляется больше возможностей для встреч с родственниками и адвокатами.

Даже при пожизненном сроке сотрудничество со следствием может сыграть роль при смягчении условий отбывания наказания, добавила практикующий юрист, адвокат Адыгейской республиканской коллегии адвокатов Екатерина Кутузова. Это может быть перевод в другую колонию, улучшение бытовых условий или предоставление дополнительных свиданий с родственниками.

— Но с точки зрения юридической перспективы рассчитывать на пересмотр самих приговоров крайне сложно. Тем не менее в практике существуют случаи, когда пожизненно осужденные пытаются улучшить свой статус за счет дачи показаний по другим делам, — пояснила она.

Ценность свидетельских показаний Буторина заключается, прежде всего, в его информированности о внутренней структуре ореховской ОПГ, финансовых схемах, заказчиках и исполнителях особо тяжких преступлений 1990-х годов, полагает Екатерина Кутузова.

— Его информация может привести к раскрытию новых эпизодов, аресту других участников банды — как уже известных следствию, так и фигурировавших только в оперативных материалах или вовсе не попадавших в поле зрения правоохранителей, — сказала она.

Кутузова не исключила, что после завершения допросов Буторина появятся новые фигуранты или даже новые уголовные дела, связанные с деятельностью ореховской ОПГ.

— Следствие явно заинтересовано в том, чтобы получить максимум информации, пока один из ключевых свидетелей готов сотрудничать, — отметила адвокат.

Как правило, следственные органы вызывают заключенных для проведения следственных действий на месяц, пояснил Алексей Гавришев. Однако затем этот срок может быть неоднократно продлен, так что пребывание Буторина в Москве может затянуться.