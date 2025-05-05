Денег net: суд вынесет приговор по делу об отмывшем 6 млрд ОПС

В Москве огласят приговор одной из крупнейших группировок обнальщиков. За два года команда из 33 человек вывела через фиктивные компании более 6 млрд рублей. Среди участников ОПС были сотрудники крупных кредитных организаций, а один из его предполагаемых организаторов даже успел побывать героем скандальных ток-шоу на «Первом».

Обналичивали даже на пиве

Тушинский районный суд Москвы 5 мая огласит приговор шести обвиняемым в создании организованной преступной группы (ст. 210 УК) и незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК). По версии следствия, организаторами группировки обнальщиков был 56-летний бизнесмен Роман Ширинян и 55-летний участник скандальных ток-шоу Владимир Глебов.

С декабря 2015 по 2017 год группа провела через подконтрольные фиктивные компании не менее 6,4 млрд рублей, заработав больше 640 млн рублей. Как уточняется в обвинении, ОПС искало клиентов, заинтересованных в снижении налоговой базы и выводе денежных средств из легального оборота. Для этого обвиняемые использовали почти полторы сотни подставных компаний, от лица которых выставляли счета за фиктивные товары и услуги — от строительства, логистики и консалтинга до продажи автомобилей и разливного пива. Полученные средства затем обналичивались под видом зарплат сотрудников компаний-подрядчиков. Полученная в банкоматах наличность возвращалась заказчику за вычетом 10% в пользу обнальщиков.

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Всего ОПС контролировало более 130 юридических лиц. Подконтрольные группе компании с целью обналичивания средств совершили не менее 4 тыс. трансакций на суммы от 1200 рублей до 97 млн, в среднем «чек» был в миллион рублей. Вся разветвленная сеть контролировалась онлайн через онлайн-кабинеты в банках, мессенджеры WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) и Signal. Для конспирации участники ОПС пользовались разработанным внутри группы «словарем», обращались друг к другу по кодовым прозвищам, постоянно меняли телефонные номера и электронные почтовые ящики.

ОПС было разделено на юридическое, «обеспечительное», бухгалтерское и банковское подразделения. Команда из по меньшей мере девяти юристов создавала или приобретала в интересах группировки фиктивные компании, оплачивала деятельность номинальных директоров, которые посещали госучреждения и кредитные организации для регистрационных действий и открытия банковских счетов.

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Самих номиналов находили участники «обеспечительного» подразделения, в которое входили как минимум 13 человек.

Бухгалтерское подразделение ОПС из по меньшей мере трех человек поддерживало видимость легальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных фиктивных компаний. Его участники также изготавливали фальшивые договоры, счета-фактуры и товарные накладные для обоснования перевода средств.

Наконец, как минимум пятеро банковских работников занимались консультацией и координацией ОПС при взаимодействии с кредитными организациями: как избежать блокировок службы безопасности, как работает внутренний регламент банка, как правильно оформлять фиктивных зарплатных сотрудников, как беспрепятственно снимать денежные средства. В итоге следствие квалифицировало действия ОПС как незаконные банковские услуги.

Криминальные схемы

Расследование началось в 2019 году после массовых обысков по 65 адресам в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Республике Коми. У подозреваемых изъяли печати фиктивных фирм, более 100 телефонов для оперативного управления операциями по банковским счетам и 45 электронных ключей к системе «Банк — клиент». Изначально сотрудниками правоохранительных органов предполагалось, что преступная группа существовала более десяти лет и успела обналичить больше 40 млрд, но собрать доказательства удалось на гораздо меньшую сумму.

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Подробности криминальных схем группировки правоохранителям помог раскрыть бывший директор отделения Сбербанка на проспекте Вернадского в Москве Дмитрий Кебадзе. Он согласился на сотрудничество со следствием после задержания. Согласно материалам дела, Кебадзе через своих знакомых, действующих сотрудников банка, обеспечивал необходимое содействие при выдаче крупных сумм наличных в рамках «зарплатных проектов» без должной проверки. Для планирования операций он предоставлял информацию о наличии денежных средств в кассах отделений и координировал действия участвовавших в схеме сотрудников «Сбера». Он не входил в число основных организаторов, но выполнял ключевую роль для доступа группировки к наличным.

Дело Кебадзе было выделено в отдельное производство. В 2021 году Мытищинский городской суд вынес ему приговор: четыре года колонии общего режима со штрафом в 200 тыс. рублей и ограничением свободы на один год. Экс-банкир пытался опротестовать приговор, поскольку не был согласен с реальным лишением свободы, но суд счел, что поскольку раскаялся он только после задержания, то отпускать на волю его поводов не было. Свой срок Дмитрий уже отбыл и на свободе занялся дизайнерским бизнесом: открыл свое агентство Cube — карьера в финансовой среде ему теперь не грозит. От комментариев «Известиям» он отказался.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

К настоящему моменту различные наказания получили еще по меньшей мере 12 рядовых участников группировки. Их приговор обжалуется и еще не вступил в силу.

Один из предполагаемых организаторов ОПС — Владимир Глебов — сумел скрыться после возбуждения дела и долгое время находился в международном розыске. Задержать его удалось только в 2023 году. Теперь его дело будет рассматриваться отдельно. Помимо руководства группой обнальщиков его обвиняют также в хищениях в особо крупном размере у нескольких бизнесменов.

В прошлом Глебов отметился участием в публичных скандалах со своими экс-возлюбленными. В 2012 году его обвинила в поджоге машины светская львица Яна Гривовская, рассказав об этом в эфире ток-шоу на Первом канале. По ее словам, так Глебов мстил ей за расставание. Предприниматель тоже участвовал в выпуске в качестве гостя и отрицал все нападки в свою сторону.

Фото: Getty Images/Thanakorn Lappattaranan

В 2021 году еще одна бывшая Глебова москвичка Юлия Щербакова заявила в СМИ, что Глебов незаконно завладел ее автомобилем Porsche. По словам женщины, Глебов якобы подделал документы, чтобы оформить на нее заем, по которому она должна была вернуть мужчине 10 млн рублей под 4,5% годовых или отдать автомобиль. Когда Глебов перепродал машину, новый владелец эвакуатором забрал его у женщины, а потом выиграл суд, доказав, что он добропорядочный приобретатель. От общения с «Известиями» Щербакова отказалась. Защитники Глебова и Шириняна не ответили на сообщения журналистов с просьбой о комментариях.